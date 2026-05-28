Tabellone stravolto al Roland Garros senza Sinner: occasione della vita per tanti

L’eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone del Roland Garros 2026: l’uscita anticipata del numero 1 del mondo e grande favorito della vigilia, crollato al secondo turno a causa di un malessere accusato quando conduceva per 5-1 al terzo set ed era a un passo dal successo, ha spalancato la porta a diversi outsider.

L’argentino Juan Manuel Cerundolo cercherà di sfruttare al meglio la rimonta confezionata oggi e potrebbe dare vita a un confronto equilibrato con lo spagnolo Martin Landaluce, con vista su un ottavo di finale contro un avversario che non è testa di serie: da una parte il nostro Matteo Berrettini, che ha regolato in tre set il francese Arthur Rinderknech (numero 22), e dall’altra l’argentino Francisco Comesana, che ha avuto la meglio al quinto set contro Luciano Darderi (numero 14).

Di sicuro ci sarà un atleta non testa di serie ai quarti di finale e l’occasione sarebbe ghiottissima, perché lo statunitense Ben Shelton (numero 5) è stato strapazzato dal belga Raphael Collignon, il quale ora incrocerà Matteo Arnaldi prima di un ottavo contro lo statunitense Frances Tiafoe (numero 19) o il portoghese Jaime Faria: grande chance anche per il 25enne ligure, che ha superato il greco Stefanos Tsitsipas e ora vuole continuare a stupire.

Un outsider assoluto e totalmente inatteso approderà in semifinale, dove si potrebbe affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 4 del seeding e grande favorito in quello spicchio di tabellone. L’occasione sarebbe ghiotta anche per Flavio Cobolli, atteso dallo statunitense Learner Tien al terzo turno e poi da un possibile ottavo contro il vincente della sfida tra l’argentino Francisco Cerundolo e lo statunitense Zachart Svajda: il numero 10 del tabellone potrebbe superare entrambi gli ostacoli e si proietterebbe verso un possibile quarto di finale contro Auger-Aliassime (al terzo turno contro lo statunitense Brandon Nakashima, poi agli ottavi contro il francese Kouamé o il cileno Tabilo).