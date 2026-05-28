Matteo Arnaldi supera l’esame di greco! Piega Tsitsipas con autorità e approda al terzo turno del Roland Garros

Matteo Arnaldi è ai sedicesimi del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis: l’azzurro supera in quattro set l’ellenico Stefanos Tsitsipas, sconfitto con lo score di 7-6 (2) 5-7 6-3 6-2 dopo tre ore e diciotto minuti di gioco. Al terzo turno la sfida sarà contro il belga Raphael Collignon.

Nel primo set Arnaldi manca una palla break in apertura, poi risale dal 15-40 nel secondo game. Nel quinto gioco l’azzurro si porta sullo 0-40 in risposta, ma non concretizza altri quattro break point. I due tennisti registrano le difficolta al servizio e senza ulteriori sussulti si arriva fino al tiebreak: dallo 0-1 Arnaldi infila 5 punti e vola sul 5-1. L’ellenico recupera uno dei due minibreak di ritardo, ma poi perde entrambi i punti al servizio e l’italiano chiude dopo un’ora di gioco sul 7-2.

Nella seconda frazione l’azzurro annulla un break point in avvio e poi strappa la battuta ai vantaggi al greco nel secondo gioco. Arnaldi vola sul 3-0 non pesante, ma nel quinto game arriva il controbreak a trenta di Tsitsipas, che a seguire opera l’aggancio sul 3-3. L’equilibrio dura fino al 5-5 15-15, quando poi il tennista ellenico infila dieci punti consecutivi fino al riequilibrare la sfida con il 7-5 in 53 minuti di gioco.

Nella terza partita Tsistipas chiama il medical timeout dopo il terzo game, ricevendo un trattamento agli addominali. Il greco al rientro in campo, però, cede la battuta a trenta nel quarto game, con Arnaldi che scappa sul 3-1. L’azzurro non offre alcuna opportunità per rientrare all’avversario, e senza particolari patemi si invola verso la conquista del parziale sul 6-3 in 44 minuti, tornando in vantaggio nel conto dei set.

Nel quarto set il greco resta in partita per i primi tre game, poi sparisce dal campo e sale in cattedra Arnaldi, che dall’1-2 infila cinque game consecutivi grazie ad un parziale di 21 punti a 6, strappando la battuta all’ellenico a quindici nel quinto gioco ed a zero nel settimo, vincendo dieci punti di fila dal 4-2 15-15 fino al triplo match point sul 5-2 40-0: Arnaldi li sciupa, ma ai vantaggi se ne procura un quarto, che invece non fallisce, festeggiando l’accesso al terzo turno con il 6-2 in 41 minuti.

Le statistiche premiano l’azzurro, che vince 129 punti contro i 116 dell’avversario, mettendo a segno meno vincenti, 46-49, ma contenendo di gran lunga il numero dei gratuiti, 28-51. Arnaldi converte 4 delle 12 palle break avute a disposizione e ne cancella 4 delle 6 concesse al rivale. Leggera supremazia dell’azzurro anche in termini di resa con il servizio: 77%-74% con la prima, 55%-54% con la seconda.