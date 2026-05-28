Roland Garros 2026, eliminati Sinner e Shelton! Avanzano Auger-Aliassime e Tien

Il torneo di singolare maschile del Roland Garros torna in campo per proporre i match valevoli per il secondo turno della parte alta. La notizia del giorno è certamente la clamorosa eliminazione il numero 1 del mondo Jannik Sinner, sconfitto al quinto set da Cerundolo, ma soprattutto fermato da un evidente malessere fisico. Esce anche lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero cinque. Avanzano al terzo turno il canadese Felix Auger-Aliassime e l’americano Learner Tien, prossimo avversario di Flavio Cobolli. In serata le affermazioni di Berrettini e Arnaldi risollevano, almeno parzialmente, il morale in casa azzurri.

Il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero quattro, ribalta lo svantaggio iniziale e batte l’argentino Roman Andres Burruchaga 4-6 6-0 7-5 6-1 in tre ore e sei minuti. In apertura di giornata Flavio Cobolli, testa di serie numero dieci, regola il cinese Yibing Wu, numero 92 ATP, 6-4 6-4 6-4 in due ore e dodici minuti. L’americano Learner Tien, numero diciotto del tabellone, doma l’argentino Facundo Diaz Acosta 7-5 4-6 3-6 7-6(4) 6-3 al termine di un duello che si protrae per oltre quattro ore. Matteo Berrettini si esprime ancora una volta su ottimi standard di rendimento, regola il sempre ostico francese Arthur Rinderknech 6-4 6-4 6-4 in due ore e diciassette minuti e sfiderà nei sedicesimi argentino Comesana.

Un malessere fisico pone fine in anticipo al torneo di Jannik Sinner. L’argentino Juan Manuel Cerundolo rimonta l’italiano 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1 in tre ore e trentuno minuti: basti pensare che il numero uno del mondo conduceva 6-3 6-2 5-1 prima del crollo finale. Non si conferma ai massimi livelli Luciano Darderi, costretto ad alzare bandiera bianca al secondo turno. L’ argentino Francisco Comesana doma l’azzurro 7-6(5) 4-6 6-4 2-6 6-4 dopo una duello di quattro ore e quattordici minuti. Raphael Collignon, giocatore capace di esaltarsi con i big, liquida lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero cinque, 6-4 7-5 6-4 in due ore e tre minuti. Matteo Arnaldi continua il suo ottimo momento positivo e sorprende il greco Stefanos Tsitsipas 7-6(2) 5-7 6-3 6-2 in tre ore e diciotto minuti; nel prossimo turno l’azzurro sfiderà il giocatore belga. La stellina Moise Kouame vince la maratona di giornata e continua la sua avanzata. Il francese elimina il paraguaiano Daniel Vallejo 6-3 7-5 3-6 2-6 7-6(8) dopo l’infinita battaglia di quattro ore e cinquantanove minuti.

Francisco Cerundolo, testa di serie numero 25, completa la giornata trionfale della famiglia argentina grazie al successo sul francese Hugo Gaston per 2-6 6-4 6-2 6-1 in due ore e quarantasei minuti. L’americano Frances Tiafoe, numero diciannove del seeding parigino, prevale contro il polacco Hubert Hurkacz 6-7(5) 7-6(5) 6-4 6-7(1) 6-4 al termine di una battaglia di quattro ore e quarantasette minuti. Il portoghese Jaime Faria supera 7-5 7-6(1) 6-2 il tedesco Jan-Lennard Struff, autore dell’eliminazione di Bublik.

Lo statunitense Brandon Nakashima, testa di serie numero 31, piega il francese Luca van Assche 6-7(5) 6-4 5-7 6-1 6-3 in quattro ore e trentotto minuti. Lo spagnolo Martin Landaluce, numero 69 ATP, esce alla distanza e rimonta in maniera prepotente il ceco Vit Kopriva 1-6 2-6 6-4 7-5 6-0 in tre ore e quarantasette minuti. Il cileno Alejandro Tabilo gode di una giornata di riposo e accede ai sedicesimi grazie al ritiro di Valentin Vacherot. L’americano Zachary Svajda doma l’australiano Adam Walton, giustiziere di Medvedev al primo turno, 6-3 6-4 6-7(4) 6-2 in due ore e quarantotto minuti.