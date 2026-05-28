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Roland Garros 2026, Bolelli/Vavassori approdano agilmente al secondo turno in doppio
Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della quinta testa di serie, approdano al secondo turno del tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2026 di tennis: gli azzurri superano all’esordio la coppia di alternate composta dall’australiano James Duckworth e dall’argentino Marco Trungelliti, battuti con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e tre minuti di gioco. Per loro al secondo turno ci saranno il neozelandese Michael Venus e l’indiano Yuki Bhambri.
Nel primo set gli azzurri sono molto incisivi in risposta e non rischiano nulla in battuta: Bolelli e Vavassori conquistano il break alla prima occasione, ai vantaggi del terzo game, e nel quinto, sul 30-40, mancano l’opportunità per il 4-1 pesante. La coppia italiana, però, nel settimo gioco si porta sul 15-40 in risposta ed alla seconda occasione centra lo strappo che vale il 5-2. Gli azzurri tengono a zero il successivo turno al servizio ed incamerano il parziale sul 6-2 in appena mezz’ora.
Nella seconda frazione l’equilibrio dura fino al 3-3, con appena tre punti vinti in risposta, tutti dagli azzurri, nei primi sei game. Il settimo gioco è il più lungo del match, dura 12 punti ed al primo break point a disposizione la coppia italiana strappa il servizio agli avversari e si porta sul 4-3. Gli azzurri confermano lo strappo a zero e scappano sul 5-3, e poco dopo vanno a servire per il match sul 5-4: la coppia italiana non concede nulla agli avversari ed al primo match point incamera il successo sul 6-4 in 33 minuti.
Le statistiche sottolineano il predominio degli azzurri, che in tutto il match perdono appena tre punti al servizio, chiudendo con il 96% di punti vinti sulla prima e l’83% sulla seconda. La coppia italiana vince 63 punti contro i 41 degli avversari, sfruttando 3 delle 5 palle break avute a disposizione e mettendo a segno il doppio dei vincenti, 34-17, e concedendo meno gratuiti, 9-15.