Luciano Darderi fallisce l’esame di maturità e cede in 5 set a Comesana: fine del Roland Garros

Luciano Darderi si ferma al secondo turno del Roland Garros 2026. Il tennista di origini sudamericane, numero 17 del ranking mondiale, è stato sconfitto dall’argentino Francisco Comesana, numero 102 del mondo, con il punteggio di 7-6(5) 4-6 6-4 2-6 6-4 dopo 4 ore e 14 minuti di gioco. Un confronto duro e logorante, nel quale Comesana ha saputo imporsi grazie a un atteggiamento più propositivo nei momenti decisivi, mentre a Darderi è mancato qualcosa soprattutto nel rush finale. Sarà quindi l’argentino ad affrontare il vincente della sfida tra Matteo Berrettini e Arthur Rinderknech.

Nel primo set Darderi parte con il giusto atteggiamento, conquistando subito un break di vantaggio. Con il passare dei game, però, il suo rendimento perde incisività e il servizio lo tradisce nell’ottavo gioco. Il parziale si decide così al tie-break, dove, nonostante qualche esitazione, Comesana sfrutta il terzo set point e chiude 7-5.

Nel secondo set il match assume i contorni della classica battaglia da terra rossa: scambi lunghi, ritmo elevato e grande intensità fisica da entrambe le parti. In questo braccio di ferro da fondo campo, alla distanza, è Darderi a trovare lo spunto decisivo, strappando il servizio all’avversario nel decimo game e conquistando il parziale per 6-4.

Nel terzo set la trama si ripete, ma a parti invertite. Il copione resta lo stesso, con equilibrio e lotta su ogni quindici, ma nel momento chiave è Comesana a mostrare maggiore lucidità e determinazione. L’argentino piazza infatti il break nel decimo game e chiude il set sul 6-4.

Nel quarto set arriva la reazione di Darderi. Spinto dalla consueta determinazione e dalla volontà di restare aggrappato alla partita, l’italo-argentino spezza la resistenza del rivale nel sesto e nell’ottavo game, imponendosi 6-2 e trascinando la sfida al set decisivo.

Nel quinto set, contrariamente a quanto ci si potesse attendere, è Comesana a mostrare maggiore brillantezza atletica. Nel quinto game, approfittando di qualche errore di troppo di Darderi, l’argentino ottiene il break che si rivelerà decisivo. Un vantaggio poi difeso fino al definitivo 6-4.

Le statistiche confermano il grande equilibrio del confronto, ma evidenziano anche la maggiore intraprendenza di Comesana nei momenti chiave. L’argentino ha infatti chiuso con 64 vincenti e 49 errori gratuiti, contro i 44 winners e i 35 errori non forzati messi a referto da Darderi.