Roland Garros 2026 oggi: orari 26 maggio, tv, streaming, italiani in campo

Si completa il primo turno dei tabelloni di singolare e scatta il primo turno dei tabelloni di doppio del Roland Garros 2026 di tennis: oggi, martedì 26 maggio, saranno impegnati nel complesso 5 italiani, dei quali quattro esordiranno in singolare, mentre uno giocherà in doppio.

Nel singolare maschile vedremo finalmente all’opera Jannik Sinner, opposto al francese Clement Tabur, Matteo Arnaldi, che sfiderà Tallon Griekspoor, e Luciano Darderi, che affronterà l’austriaco Sebastian Ofner, mentre nel singolare femminile scenderà in campo Elisabetta Cocciaretto, contro la qualificata russa Alina Korneeva.

La 3a giornata del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 1 HD (17.45-23.30), Eurosport 2 HD (11.00-21.00), Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match degli azzurri impegnati in singolare.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2026

Martedì 26 maggio

COURT PHILIPPE-CHATRIER – dalle ore 12:00

[1] A. Sabalenka – J. Bouzas Maneiro (ESP)

A. Muller (FRA) – S. Tsitsipas (GRE)

[4] C. Gauff (USA) – T. Townsens (USA)

Non prima delle 20:15

[1] J. Sinner (ITA) – [WC] C. Tabur (FRA)

COURT SUZANNE-LENGLEN – dalle ore 11:00

[WC] A. Walton (AUS) – [6] D. Medvedev

L. Siegemund (GER) – [16] N. Osaka (JPN)

[22] A. Kalinskaya – L. Boisson (FRA)

[4] F. Auger-Aliassime (CAN) – D. Altmaier (GER)

COURT SIMONNE-MATHIEU – dalle ore 11:00

M. Cilic (CRO) – [WC] M. Kouame (FRA)

V. Kopriva (CZE) – [30] C. Moutet (FRA)

H. Vandewinkel (BEL) – [19] M. Keys (USA)

K. Birrel (AUS) – [5] J. Pegula (USA)

COURT 14 – dalle ore 11:00

[17] I. Jovic (USA) – A. Eala (PHI)

[Q] T. Faurel (FRA) – [16] V. Vacherot (MON)

[9] A. Bublik (KAZ) – Jan-Lennard Struff (GER)

[9] V. Mboko (CAN) – N. Bartunkova (CZE)

COURT 7 – dalle ore 11:00

[29] T. Griekspoor (NED) – M. Arnaldi (ITA)

[Q] L. Fruhvirtova (CZE) – E. Jacquemot (FRA)

A. Kalinina (UKR) – D. Parry (FRA)

S. Ofner (AUT) – [14] L. Darderi (ITA)

COURT 6 – dalle ore 11:00

D. Vekic (CRO) – [WC] A. Tubello (FRA)

[12] L. Noskova (CZE) – M. Sakkari (GRE)

C. Garin (CHI) – [18] L. Tien (USA)

[Q] J. Faria (POR) – D. Shapovalov (CAN)

COURT 8 – dalle ore 11:00

A. Tabilo (CHI) – K. Majchrzak (POL)

C.Frantzen/R.Haase-NS.Balaji/M.Demoliner

A. Ruzic (CRO) – [Q] A. Krueger (USA)

J. Fearnley (GBR) – J. Manuel Cerundolo (ARG)

COURT 4 – dalle ore 11:00

B.Haddad Maia/L.Samsonova-L.Kichenok/D.Krawczyk (9)

Non prima delle 12:00

[Q] F. Diaz Acosta (ARG) – Z. Zhang (CHN)

M.Granollers/H.Zeballos (1)-M.Fucsovics/M.Giron

F.Cerundolo/M.Kestelboim-Y.Bhambri/M.Venus

COURT 5 – dalle ore 11:00

C.Chidekh/V.Royer (W)-M.Bellucci/F.Marozsan

A.Mannarino/F.Martin (W)-A.Krajicek/N.Mektic (12)

D. Galfi (HUN) – [Q] M. Sherif (EGY)

J.Cristian/A.Potapova-E.Hozumi/FH.Wu (16)

COURT 9 – dalle ore 11:00

[Q] C. Lu (USA) – M. Uchijima (JPN)

M. Landaluce (ESP) – [Q] Juan Carlos Prado Angelo (BOL)

E.Perez/D.Schuurs (7)-K.Boulter/Y.Putintseva

[Q] E. Pridankina – O. Oliynykova (UKE)

COURT 12 – dalle ore 11:00

E. Navarro (USA) – J. Tjen (INA)

[30] A. Li (USA) – S. Zhang (CHN)

S. Baez (ARG) – R. Andres Burruchaga (ARG)

E. Quinn (USA) – F. Comesana (ARG)

COURT 13 – dalle ore 11:00

A. Popyrin (AUS) – Z. Svajda (USA)

[20] C. Norrie (GBR) – A. Daniel Vallejo (PAR)

[Q] A. Korneeva – E. Cocciaretto (ITA)

S. Waltert (SUI) – K. Siniakova (CZE)

COURT 10 – dalle ore 11:00

C.Burel/C.Paquet (W)-S.Hunter/C.Mcnally (12)

Z.Bergs/R.Collignon-S.Gille/S.Verbeek

D.Kasatkina/C.Osorio-SW.Hsieh/X.Wang

Non prima delle 16:00

H.Guo/K.Mladenovic (13)-E.Lys/P.Stearns

COURT 11 – dalle ore 11:00

E.Cascino/C.Monnet (W)-T.Maria/Z.Sonmez

J.Cash/L.Glasspool (3)-R.Arneodo/M.Polmans

J.Ostapenko/E.Routliffe (5)-K.Efremova/E.Inisan (W)

M.Kecmanovic/T.Kokkinakis-T.Droguet/H.Gaston (W)

