Roland Garros 2026, Shelton e de Minaur in scioltezza. Ruud rischia e Jodar impressiona

Cala il sipario sulla giornata dedicata agli incontri del singolare maschile al Roland Garros 2026. In casa Italia sorridono Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, entrambi approdati al secondo turno dopo prestazioni convincenti.

Berrettini, dopo un avvio complicato contro l’ungherese Marton Fucsovics, ha saputo cambiare marcia imponendosi con il punteggio di 6-7(2) 7-5 6-1 6-2. Una prova in costante crescita per il romano, bravo a ritrovare solidità e continuità dopo aver ceduto il primo set al tie-break. Al secondo turno affronterà il francese Arthur Rinderknech.

Missione compiuta anche per Cobolli, che si è aggiudicato il derby tricolore contro Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-4 7-6(4) 6-3. Il numero 10 del seeding ha gestito con autorevolezza i momenti chiave del match e ora attende il cinese Wu, vittorioso sull’americano Marcos Giron per 7-5 6-2 6-4.

Successi senza particolari affanni anche per Ben Shelton e Alex de Minaur. L’americano, numero 5 del mondo, ha superato con autorità lo spagnolo Daniel Merida Aguilar, numero 86 del ranking ATP, con un netto 6-3 6-3 6-4. Prestazione ordinata e concreta per Shelton, che nel prossimo turno sfiderà il belga Raphael Collignon in un confronto che si preannuncia interessante.

Molto convincente anche la prova di de Minaur, numero 7 del ranking mondiale, che ha sconfitto il britannico Toby Samuel, numero 159 ATP, con il punteggio di 6-4 6-4 6-2. Per l’australiano ci sarà ora il belga Alexander Blockx, giovane in forte ascesa nel circuito.

Decisamente più sofferto, invece, il successo di Casper Ruud. Il norvegese, numero 16 del mondo e finalista agli Internazionali d’Italia, ha avuto bisogno del quinto set per piegare il russo Roman Safiullin, numero 141 ATP, con lo score di 6-2 7-6(5) 5-7 0-6 6-2. Ruud ha attraversato un momento di grande difficoltà nel quarto parziale, complici anche le alte temperature, ma è riuscito a ritrovare lucidità nel set decisivo. Al secondo turno se la vedrà con il serbo Hamad Medjedovic, numero 58 del ranking.

Avanzano anche Andrey Rublev e Francisco Cerundolo. Il russo, numero 13 ATP, ha dovuto fronteggiare un esordio insidioso contro il peruviano Ignacio Buse, reduce dal successo ad Amburgo. Rublev si è imposto per 6-3 6-7(6) 6-3 7-5 e nel prossimo turno affronterà l’argentino Camilo Ugo Carabelli.

Per quanto riguarda Cerundolo, il numero 26 del mondo ha eliminato l’olandese Botic van de Zandschulp, numero 55 ATP, con il punteggio di 6-3 6-4 6-7(7) 6-4. L’argentino sfiderà al secondo turno il transalpino Hugo Gaston, che ha piegato in una lunga e appassionante partita il connazionale Gael Monfils, all’ultimo match della carriera.

Tra i protagonisti di giornata anche Rafael Jodar, Tommy Paul e Frances Tiafoe. Jodar ha dominato l’americano Aleksandar Kovacevic con un perentorio 6-1 6-0 6-4 e nel prossimo turno incontrerà l’argentino Thiago Tirante. Paul, numero 21 del ranking ATP, ha invece avuto la meglio sull’australiano Rinky Hijikata, numero 98 del mondo, con il punteggio di 4-6 6-3 7-5 6-4. Lo statunitense sarà il prossimo avversario di Lorenzo Sonego. Successo in quattro set anche per Tiafoe, numero 22 ATP, che nel derby americano ha sconfitto Eliot Spizzirri per 6-3 6-7(5) 6-4 6-3. Al secondo turno sfiderà il polacco Hubert Hurkacz.

Da segnalare inoltre le vittorie di Jesper de Jong e Thanasi Kokkinakis. L’olandese ha superato Stan Wawrinka con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 6-4, guadagnandosi così la sfida contro Federico Cinà. Quella contro de Jong potrebbe essere stata l’ultima apparizione parigina dello svizzero, salutato dal pubblico con una lunga ovazione e celebrato da un video-tributo con i messaggi dei grandi campioni del passato e del presente.

Emozionante anche il ritorno al successo di Kokkinakis dopo l’ennesimo grave infortunio. L’australiano ha sconfitto il francese Terence Atmane al termine di una battaglia chiusa sul 6-7(5) 6-2 4-6 6-3 7-5. Nel prossimo turno affronterà lo spagnolo Pablo Carreño Busta, autore di una delle sorprese di giornata grazie al successo sul ceco Jiri Lehecka, numero 12 del seeding, battuto con un netto 6-3 7-6(3) 6-3.