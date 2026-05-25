Roland Garros 2026, Rybakina, Swiatek e le favorite vincono. Rischia Svitolina, eliminata Qinwen Zheng

Calato il sipario sulla giornata dedicata al singolare femminile del Roland Garros. Poche le sorprese emerse dai risultati, ma non sono mancati gli spunti di interesse. Su tutti, le vittorie autorevoli di Elena Rybakina e Iga Swiatek, che hanno inaugurato in modo convincente il proprio percorso nella parte bassa del tabellone parigino.

La kazaka, numero 2 del mondo, si è imposta con grande autorità sulla slovena Veronika Erjavec (n.84 WTA) con il punteggio di 6-2 6-2. Rybakina affronterà al secondo turno l’ucraina Yuliia Starodubtseva. Missione compiuta anche per Swiatek, numero 3 del ranking mondiale, che ha lasciato appena tre game all’australiana Emerson Jones (n.136 WTA), superata con un netto 6-1 6-2. La quattro volte campionessa del Major parigino se la vedrà ora con la ceca Sara Bejlek.

Prosegue senza intoppi anche il cammino di Amanda Anisimova, Elina Svitolina e Karolina Muchova. L’americana, numero 6 del mondo, ha dominato la sfida contro la francese Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah (n.153 WTA), chiudendo sul 6-3 6-1. Al secondo turno Anisimova affronterà l’austriaca Julia Grabher, vincitrice contro la slovacca Rebecca Sramkova.

Decisamente più sofferta, invece, la vittoria di Svitolina. La numero 7 del ranking è stata costretta al tie-break del terzo set dopo aver ceduto il primo parziale per 6-3 all’ungherese Anna Bondar (n.57 WTA). Con il punteggio di 3-6 6-1 7-6(3), l’ucraina ha conquistato il pass per il secondo turno, dove troverà la spagnola Kaitlin Quevedo. Successo anche per Muchova, numero 10 del mondo, che ha regolato la russa Anastasia Zakharova (n.89 WTA) con lo score di 7-5 6-2. La ceca sfiderà ora la russa naturalizzata uzbeka Kamilla Rakhimova.

Vittoria importante anche per Jasmine Paolini contro l’ucraina Dayana Yastremska (n.45 del ranking). L’azzurra, numero 13 del mondo, si è imposta per 7-5 6-3 e al secondo turno affronterà l’argentina Solana Sierra, sorpresa di giornata dopo il successo sulla britannica Emma Raducanu.

Avanzano inoltre Jelena Ostapenko e Anastasia Potapova. La lettone (n.31 WTA) ha superato la tedesca Ella Seidel (n.96 WTA) con il punteggio di 6-4 6-4 e nel prossimo turno sfiderà la polacca Magda Linette. Netta anche l’affermazione di Potapova (n.30 del mondo), che ha liquidato l’australiana Maya Joint (n.52 WTA) con un perentorio 6-1 6-2. La russa, naturalizzata austriaca, affronterà la britannica Katie Boulter.

Da segnalare, infine, le eliminazioni della cinese Qinwen Zheng e della canadese Leylah Fernandez. Zheng, apparsa ancora una volta in difficoltà, è stata sconfitta dalla polacca Maja Chwalinska (n.114 WTA) con un severo 6-4 6-0. Chwalinska affronterà nel secondo turno la belga Elise Mertens.Fuori dal torneo anche Fernandez (n.22 del ranking), battuta dall’americana Alycia Parks (n.79 WTA) con il punteggio di 6-4 6-4. La statunitense se la vedrà ora con la svizzera Viktorija Golubic.