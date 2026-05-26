LIVE Cocciaretto-Korneeva, Roland Garros 2026 in DIRETTA: attenzione alla nuova teenager russa

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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Elisabetta Cocciaretto e la russa Alina Korneeva, valido per il primo turno del Roland Garros.

La venticinquenne di Porto San Giorgio inizierà il proprio cammino nello Slam parigino contro una giocatrice molto giovane, ma in grande crescita, che ha superato brillantemente le qualificazioni. Korneeva, classe 2007, ha sconfitto Nao Hibino all’esordio nel tabellone cadetto, per 6-3, 7-6, poi è arrivata la vittoria su Jazmin Ortenzi, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-2, e infine, al turno decisivo, ha battuto per 6-3, 6-2 Julia Riera.

Cocciaretto, che su questi campi ha un quarto turno nel 2024 come miglior risultato, dovrà essere brava a far valere la sua maggiore esperienza a questi livelli, con la russa che farà il suo debutto assoluto nel main draw del Roland Garros. L’azzurra, numero 38 del mondo, arriva a Parigi dopo un terzo turno ottenuto a Roma, dove è stata eliminata dalla polacca Iga Swiatek, raccogliendo appena un game.

Nonostante il divario nel ranking WTA di quasi ottanta posizioni, con Korneeva attualmente numero 117 del mondo, questa sfida rappresenterà già un buon banco di prova per la marchigiana. Non ci sono precedenti tra le due tenniste.

Questo match sarà il terzo incontro della giornata di martedì 26 maggio sul Campo 13. Il programma sarà aperto alle ore 11.00 dalla sfida tra l’australiano Alexey Popyrin e lo statunitense Zachary Svajda, a seguire toccherà al britannico Cameron Norrie, opposto al paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo. Dopo queste due partite sarà il turno della classe 2001 marchigiana e della diciottenne moscovita.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurra Elisabetta Cocciaretto e la russa Alina Korneeva, valida per il primo turno del Roland Garros 2026: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!