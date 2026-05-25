Super esordio al Roland Garros per Rafael Jodar: lo spagnolo può essere una mina vagante a Parigi

L’impatto di Rafael Jódar sul Roland Garros 2026 è stato di quelli destinati a lasciare un segno immediato nel torneo. Il diciannovenne madrileno ha travolto lo statunitense Aleksandar Kovacevic con un netto 6-1 6-0 6-4 in appena un’ora e 34 minuti, firmando uno degli esordi più impressionanti degli ultimi anni sulla terra rossa parigina. Sul Court 12, il nuovo talento del tennis spagnolo ha mostrato un mix raro di aggressività, lucidità tattica e continuità da fondo campo, confermando le sensazioni maturate durante tutta la primavera europea.

Per Jódar si trattava della prima partita in carriera al Roland Garros e soltanto della seconda presenza assoluta in uno Slam. Eppure, il numero 27 del seeding ha giocato con l’autorevolezza di un veterano, soffocando sin dai primi scambi un avversario tutt’altro che banale. Kovacevic arrivava infatti a Parigi reduce dalla semifinale di Amburgo e con un buon livello di fiducia sulla superficie, ma contro la pressione costante dello spagnolo non è mai riuscito a entrare realmente nel match.

Il dato più impressionante riguarda la brutalità del punteggio: appena cinque game concessi all’esordio nel torneo. Un rendimento che richiama precedenti illustri. L’ultimo giocatore capace di fare meglio nella sua prima apparizione al Roland Garros era stato Novak Djokovic nel 2005, quando lasciò appena tre game a Robby Ginepri. Un paragone pesante, forse prematuro, ma indicativo della portata della prestazione offerta dal giovane spagnolo.

La sensazione, osservandolo in campo, è che Jódar abbia già sviluppato una maturità tecnica superiore alla sua età. Il diritto carico e penetrante gli permette di comandare lo scambio, mentre il rovescio a due mani mantiene profondità e pulizia anche nei momenti di maggiore intensità. A colpire, però, è soprattutto la gestione emotiva: nessuna frenesia, nessun passaggio a vuoto, soltanto una continua ricerca dell’iniziativa.

La sua ascesa negli ultimi mesi è stata rapidissima. Fino alla fine del 2025 Jódar era ancora impegnato nel circuito universitario statunitense con la University of Virginia e gravitava oltre la settecentesima posizione del ranking ATP. In meno di un anno, il passaggio al professionismo ha completamente cambiato il suo status. La stagione sulla terra battuta del 2026 lo ha trasformato nella rivelazione del circuito: sedici vittorie nelle ultime diciannove partite, il primo titolo ATP conquistato a Marrakech e due risultati di grande peso nei Masters 1000, con i quarti di finale raggiunti sia a Madrid sia a Roma.

Proprio nella capitale spagnola, il giovane iberico aveva impressionato il circuito spingendo al limite Jannik Sinner in una sfida che molti hanno interpretato come il vero certificato della sua competitività ai massimi livelli. Da quel momento, il suo nome ha iniziato a circolare con insistenza tra addetti ai lavori e osservatori internazionali.

Il Major parigino, storicamente terreno fertile per i talenti spagnoli, potrebbe rappresentare il definitivo trampolino di lancio. Al secondo turno Jódar affronterà l’australiano James Duckworth, in un match che lo vedrà partire con i favori del pronostico. E guardando il tabellone, la prospettiva di un eventuale quarto di finale contro Alexander Zverev non appare più un’ipotesi remota.