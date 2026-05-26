LIVE Arnaldi-Griekspoor, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurro sfavorito, ma può giocarsela

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un match che si preannuncia lottatissimo tra Matteo ARNALDI e Tallon Griekspoor, si gioca per accedere al 2° turno del Roland Garros 2026!

Ultima giornata di primi turni a Bois de Boulogne e c’è ancora da giocare uno dei più spettacolari (sulla propedeutica carta) ed equilibrati. I due giocatori giungono non nel momento migliore delle rispettive carriere, anche se entrambi hanno ben giocato gli ultimi tornei disputati e oggi hanno una grande occasione di dare un senso alla stagione su terra battuta.

Il ligure ha vinto il Challenger di Cagliari, torneo che lo ha riportato nell’orbita dei primi cento giocatori del mondo e poi ha giocato un grande Foro Italico battendo Munar e soprattutto De Minaur prima di perdere solo di misura da Rafael Jodar dopo che era stato avanti di un break nel set decisivo. Questo torneo potrebbe riservargli gradite sorprese, perché laddove sconfiggesse la testa di serie numero 29 poi ci sarebbe Tsitsipas, se batterà Muller. Insomma, rivali quotati per Arnaldi, che sicuramente può esaltarsi quando è sfavorito.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE che si preannuncia una maratona che seguirà punto dopo punto il match tra Matteo ARNALDI e Tallon Griekspoor, si gioca per accedere al 2° turno del Roland Garros 2026 alle ore 11:00. Vi aspettiamo!