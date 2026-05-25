L’Italia sorride nel lunedì del Roland Garros: segnali di Paolini e Berrettini, conferma Cobolli

In attesa dell’esordio del numero uno del mondo, l’Italia sorride nel primo lunedì del Roland Garros. Arrivano segnali incoraggianti da parte di Jasmine Paolini e Matteo Berrettini, mentre Flavio Cobolli si conferma ad alto livello contro un positivo Andrea Pellegrino.

Ci vorranno tempo e autorevoli conferme per capire se la strada imboccata è quella giusta, ma Jasmine Paolini sembra aver ritrovato la scintilla utile a riaccendere la luce e a tornare ad esprimersi sui suoi abituali standard di rendimento. La numero 1 d’Italia supera, con una prova di grande carattere, un ostacolo insidioso come l’ucraina Dayana Yastremska, giocatrice che sulla terra battuta può rivelarsi cliente insidioso.

La scelta di non giocare il doppio, almeno per ora, può rivelarsi una decisione saggia che consente di gestire al meglio le energie a propria disposizione e di lavorare per poter recuperare quelle certezze che sembravano essersi smarrite. Sogno può essere quello di ripetere il grande torneo disputato in Francia nel 2024.

Rappresenta un patrimonio del tennis italiano e ogni sua vittoria è accolta con grande soddisfazione da tutto il movimento. Matteo Berrettini piega in rimonta, e con una crescita prepotente alla distanza, l’ostico ungherese Marton Fucsovics e avanza al secondo turno. Importante per il giocatore romano riuscire a trovare continuità di rendimento e gli automatismi di gioco in vista della stagione su erba.

Il secondo turno contro il francese Arthur Rinderknech è sicuramente un ostacolo insidioso, ma il miglior Matteo Berrettini ha tutte le carte in regola per potersela giocare alla pari. Il vincitore di due Coppe Davis è giocatore dal talento cristallino e se il fisico lo sostiene teme pochi rivali.

È sicuramente uno dei giocatori più attesi in questo torneo Flavio Cobolli, autore di un’ottima prova in battuta, piega un generoso e sempre presente Andrea Pellegrino che conferma comunque il trend positivo dell’ultimo periodo. Il giocatore romano deve duellare alla pari per due set con il suo rivale e mette in evidenza una notevole maturità che, con la consapevolezza di chi ha ben presente il proprio valore, gli consente di fare la differenza nei momenti chiave dei primi due parziali. Nella terza frazione Cobolli aumenta il livello dei propri colpi, mette sotto pressione l’avversario e vola sul 5-0. Un incontro che sembra ormai chiuso favorisce un leggero calo di concentrazione e consente a Pellegrino di accorciare le distanze ma la testa di serie numero 10 riaccende la luce e chiude i conti per il successo che lo proietta al secondo turno.