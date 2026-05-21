Quanti punti può guadagnare Sinner al Roland Garros: lo scenario turno per turno

Jannik Sinner sarà al via del Roland Garros 2026 di tennis: l’azzurro, finalista lo scorso anno, nel ranking ATP scarterà 1300 punti lunedì 8 giugno, e quindi a Parigi ripartirà da 13450 punti virtuali, rispetto ai 14750 che avrà lunedì 25 maggio.

Per la partecipazione Sinner riceverà 10 punti, mentre la vittoria all’esordio ne varrà 50, invece l’approdo al terzo turno ne porterebbe in dote 100. Una vittoria ai sedicesimi, invece, farebbe guadagnare all’azzurro 200 punti, con un successo agli ottavi che ne varrebbe invece 400.

L’approdo in semifinale, invece, porterebbe all’azzurro 800 punti, mentre il passaggio in finale ne varrebbe 1300: Sinner pareggerebbe i conti con lo scorso anno e si riporterebbe a quota 14750. La vittoria in finale, invece, ne varrebbe 2000 e farebbe issare l’azzurro a quota 15450.

PUNTI SINNER TURNO PER TURNO

Sconfitta al primo turno: 10 (13460)

Vittoria al primo turno: 50 (13500)

Vittoria al secondo turno: 100 (13550)

Vittoria al terzo turno: 200 (13650)

Vittoria al quarto turno: 400 (13850)

Vittoria ai quarti: 800 (14250)

Vittoria in semifinale: 1300 (14750)

Vittoria in finale: 2000 (15450)