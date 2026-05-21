ATP Amburgo 2026, si ferma al primo turno la corsa di Bolelli/Vavassori

Si ferma al primo turno l’avventura di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, detentori del titolo, nel torneo di Amburgo. Nella prosecuzione dell’incontro interrotto ieri per pioggia i francesi Sadio Doumbia/Fabien Reboul piegano i vincitori degli Internazionali d’Italia 6-2 7-6(3) in un’ora e trentasei minuti.

La ripresa delle operazioni non segna purtroppo l’auspicata inversione di tendenza. La coppia francese riprende da dove aveva lasciato, difende con grande autorevolezza il proprio turno di battuta e chiude i conti grazie al servizio vincente con cui Doumbia trasforma il primo set point per il 6-2.

I due azzurri difendono senza patemi il turno di battuta inaugurale e, al deciding point, timbrano il break del 2-0 grazie all’errore sotto rete di Doumbia. I vincitori degli Internazionali d’Italia consolidano il vantaggio con il punto del 3-0 siglato dal piemontese. La coppia transalpina tenta di entrare in partita e accorcia sul 3-1. Gli azzurri raggiungono il massimo vantaggio sul 4-1, ma i transalpini recuperano il break sull’errore del bolognese e con il diritto vincente di Doumbia impattano sul 4-4. Nessuna delle due coppie spezza l’equilibrio e il 6-6 diventa inevitabile. Doumbia/Reboul operano il minibreak con il 3-1 sull’errore di diritto di Bolelli, arrivano a match point sul diritto fuori misura di Vavassori per il 6-3 e timbrano il decisivo 7-3 con il servizio vincente di Reboul.

Bolelli/Vavassori chiudono la loro prova senza ace, commettono due doppi falli e servono il 62% di prime. I due azzurri vincono il 72% di punti quando si affidano alla prima e il 50% sulla seconda. La coppia francese si aggiudica il computo complessivo dei punti con un 65-53 abbastanza netto.