Darderi-De Minaur oggi in tv, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streaming

Luciano Darderi prosegue nella propria avventura nell’ATP500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca, l’italo-argentino affronterà quest’oggi l’australiano Alex de Minaur nei quarti di finale del torneo teutonico. Un avversario complicato per Darderi, reduce da giornate molto impegnative e altrettanto fruttuose dal punto di vista dei risultati.

Il giocatore di origini sudamericane, infatti, viene dallo stupendo cammino agli Internazionali d’Italia. Per la prima volta in carriera, Darderi ha raggiunto le semifinali in un Masters1000, mettendo in mostra qualità tecniche e caratteriali notevoli. Le vittorie contro il tedesco Alexander Zverev (n.3 del mondo) e lo spagnolo Rafael Jodar, in un orario tutt’altro che agevole, hanno impreziosito il suo percorso.

Da capire come e quanto sarà rimasto nel serbatoio all’italo-argentino in questa settimana ad Amburgo, che precederà un evento ancor più importante, il Roland Garros. Il confronto con de Minaur è molto complicato, per le caratteristiche dell’australiano: un tennista molto solido, che sbaglia poco e forza sempre la giocata del rivale. Sarà necessaria una versione di Darderi al 100%.

La partita tra Luciano Darderi e Alex de Minaur, valida per i quarti di finale dell’ATP500 di Amburgo, andrà in scena quest’oggi non prima delle 18:00. La copertura televisiva sarà offerta dai canali di Sky Sport (singolo canale da definire); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

DARDERI-DE MINAUR ATP AMBURGO 2026

Giovedì 21 maggio

CENTRE COURT – Inizio alle 12:00

1. I Buse (Q) vs U. Humbert

A seguire

T. Paul (6) vs D. Altmaier

A seguire

A. Kovacevic (LL) vs C. Ugo Carabelli

Non prima delle 18:00

L. Darderi vs A. de Minaur (3) – Diretta tv su Sky Sport (da definire)

PROGRAMMA DARDERI-DE MINAUR ATP AMBURGO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (da definire)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport