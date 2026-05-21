Quando gioca Sinner al Roland Garros? Due ipotesi per il debutto, già certe le date dei turni successivi

Jannik Sinner affronterà il francese Clement Tabur al primo turno del Roland Garros, secondo Slam della stagione che andrà in scena sulla terra rossa di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno. Il sorteggio ha offerto in dote un esordio sulla carta morbido per il fuoriclasse altoatesino, che incrocerà un padrone di casa, ammesso al tabellone principale grazie a una wild-card.

Il numero 1 del mondo se la dovrà vedere contro il 26enne, numero 165 del circuito internazionale, in un debutto che dovrebbe permettergli di entrare nel clima del torneo con partite al meglio di tre set e che dovrebbe consentirgli di carburare pian piano il tour de force di cui si è reso protagonista negli ultimi due mesi e mezzo, vincendo cinque Masters 1000 consecutivi (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma).

Dopo aver dominato la finale contro il norvegese Casper Ruud agli Internazionali d’Italia, il 24enne avrà modo di riposare completamente sette od otto giorni. Il debutto di Jannik Sinner al Roland Garros è infatti fissato per lunedì 25 o martedì 26 maggio: la parte alta del tabellone, in cui è appunto presente il nostro portacolori in qualità di testa di serie numero 1 del seeding, scenderà infatti in campo in una di quelle due giornate. La parte bassa, invece, sarà impegnato o domenica 24 o lunedì 25 maggio.

Bisognerà aspettare il tardo pomeriggio di domenica per sapere il giorno esatto in cui il nostro portacolori scenderà in campo. Già delineato il calendario degli altri appuntamenti di Jannik Sinner: il secondo turno si disputerebbe giovedì 28 maggio, il terzo turno andrebbe in scena sabato 30 maggio, gli ottavi di finale si giocherebbero lunedì 1° giugno, i quarti di finale animerebbero la giornata di mercoledì 3 giugno, le semifinali sono previste venerdì 5 giugno, la finale è in programma per domenica 7 giugno.

CALENDARIO JANNIK SINNER ROLAND GARROS 2026

Primo turno: o lunedì 25 o martedì 26 maggio.

Secondo turno: giovedì 28 maggio.

Terzo turno: sabato 30 maggio.

Ottavi di finale: lunedì 1° giugno.

Quarti di finale: mercoledì 3 giugno.

Semifinale: venerdì 5 giugno.

Finale: domenica 7 giugno.