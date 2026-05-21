Luciano Darderi può sorpassare Cobolli nel ranking ATP. E nella Race è 10°…

Luciano Darderi sarà tra i protagonisti quest’oggi del torneo ATP500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca l’italo-argentino giocherà contro l’australiano Alex de Minaur per conquistare l’accesso alle semifinali del torneo teutonico. Un evento, in preparazione al Roland Garros, che Darderi vuole affrontare col piglio giusto per arrivare a Parigi con grande fiducia.

Riscontri che hanno avuto delle conseguenze in classifica mondiale. Viste le scadenze, l’azzurro ha compensato la “cambiale” che aveva all’inizio di questa settimana e in caso di pass per il penultimo atto potrebbe avanzare nel ranking ATP. Un successo contro de Minaur si tradurrebbe nel sorpasso ai danni dell’altro azzurro Flavio Cobolli.

Darderi, infatti, si porterebbe a quota 2360, mettendo la freccia rispetto al romano, fermo a 2340. Se il cammino ad Amburgo dovesse proseguire ulteriormente, il tennista di origini sudamericane potrebbe raggiungere la posizione n.13 mondiale, avvicinandosi in maniera molto importante a Jiri Lehecka (n.12), conquistando il titolo.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI

Ranking lunedì 18 maggio: 2260 punti, 16° posto.

Ranking dopo il passaggio nei quarti di finale ad Amburgo: 2260 punti, 16° posto.

Ranking in caso di passaggio in semifinale ad Amburgo: 2360 punti, 14° posto (sorpasso ai danni di Flavio Cobolli).

Ranking in caso di passaggio in finale ad Amburgo: 2490 punti, 13° posto

Ranking in caso di vittoria in finale ad Amburgo: 2660 punti, 13° posto

Parlando poi della classifica di rendimento stagionale, ovvero la Race. Da sottolineare la presenza di tre azzurri nelle prime undici posizioni. Al di là di Jannik Sinner, leader incontrastato, Darderi occupa la posizione n.10 davanti a Cobolli. Un riscontro considerevole per Luciano, vista la stagione che sta facendo.

ATP RACE TO TURIN 2026 AGGIORNATA

1 Jannik Sinner 24 ITA 5900

2 Carlos Alcaraz 23 ESP 3650

3 Alexander Zverev 29 GER 3040

4 Daniil Medvedev 30 RUS 2210

5 Arthur Fils 21 FRA 1890

6 Ben Shelton 23 USA 1630

7 Casper Ruud 27 NOR 1415

8 Alex de Minaur 27 AUS 1415

9 Novak Djoković 38 SRB 1410

10 Luciano Darderi 24 ITA 1385

11 Flavio Cobolli 24 ITA 1320