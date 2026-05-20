LIVE Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurri di nuovo in campo dopo il trionfo di Roma

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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio tra la coppia azzurra, formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, e le coppia francese, composta da Sadio Doumbia e Fabien Reboul, valido per il primo turno dell’ATP 500 di Amburgo.

I due azzurri, freschi dello splendido titolo conquistato al Foro Italico, faranno il proprio esordio nel torneo tedesco contro il rodato doppio transalpino: un ostacolo assolutamente da non sottovalutare, che sarà subito un bel banco di prova per il bolognese e il torinese. Bolelli e Vavassori, coppia numero 4 del seeding, andranno alla ricerca di un altro gran risultato anche sulla terra rossa tedesca, per arrivare nelle migliori condizioni possibili al Roland Garros.

I due italiani, nel 2026, hanno conquistato tre titoli: oltre al successo nel Masters 1000 di Roma è arrivata, a fine marzo, la vittoria nel 1000 di Miami, mentre a metà febbraio hanno trionfato nell’ATP 500 di Rotterdam. Stagione sin qui positiva anche per la coppia francese, vincitrice a inizio aprile dell’ATP 250 di Bucarest. Tra questi due doppi c’è un precedente, che risale a luglio 2025: nell’ATP 500 di Washington vinsero i due azzurri al super tie-break, con il punteggio di 7-5, 5-7, 10-7.

Questa sfida sarà il terzo match della giornata di mercoledì 20 maggio in programma sul Campo ‘M2’. Ad anticipare l’incontro che vedrà protagonisti gli azzurri ci saranno altri due doppi: alle ore 12.30 toccherà alla coppia austriaca formata da Alexander Erler e Lucas Miedler, opposti allo svedese Andre Goransson e allo statunitense Evan King. A seguire sarà il turno dei brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos contro lo statunitense Christian Harrison e il britannico Neal Skupsi. Dopo questa partita sarà la volta dei due azzurri, impegnati contro la coppia transalpina.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di doppio tra coppia azzurra, formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, e le coppia francese, composta da Sadio Doumbia e Fabien Reboul, valida per il primo turno dell’ATP di Amburgo 2026: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!