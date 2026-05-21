Il tabellone di Jannik Sinner al Roland Garros 2026: tutti gli avversari turno per turno

Jannik Sinner sa bene cosa lo attende. È stato definito il percorso del numero 1 del mondo e di tutti i protagonisti del main draw del Roland Garros. Il secondo Slam della stagione prenderà il via il 24 maggio e dovrà fare a meno del campione in carica: Carlos Alcaraz non sarà infatti al via a causa di un infortunio al polso che lo costringerà a saltare anche l’intera stagione sull’erba, Wimbledon compreso.

Per questo motivo, Sinner si presenta come il grande favorito del torneo, forte degli eccezionali risultati ottenuti nel percorso di avvicinamento al Major parigino. L’altoatesino debutterà contro la wild card francese Clément Tabur, giocatore ben conosciuto nel circuito Challenger. Successivamente, l’azzurro affronterà uno tra il britannico Jacob Fearnley e l’argentino Juan Manuel Cerúndolo, fratello minore di Francisco Cerúndolo.

Nel terzo turno, i possibili ostacoli sulla strada di Jannik potrebbero essere il francese Corentin Moutet — che negli ottavi di finale del 2024 riuscì a creare più di qualche difficoltà al pusterese per un set e mezzo — lo spagnolo Martín Landaluce e il ceco Vít Kopřiva. Particolare attenzione merita il giovane iberico, protagonista di una crescita costante, testimoniata dai quarti di finale raggiunti sia al Masters 1000 di Miami sia agli Internazionali d’Italia.

Proseguendo nel cammino, nei quarti di finale potrebbero profilarsi le sfide contro l’americano Ben Shelton oppure contro l’estroso kazako Alexander Bublik. In semifinale, il nome più accreditato resta quello del russo Daniil Medvedev, anche alla luce di quanto mostrato recentemente a Roma. Infine, nell’atto conclusivo, potrebbero essere il tedesco Alexander Zverev o il serbo Novak Djokovic a contendere il titolo al numero uno del ranking mondiale.

TABELLONE DI JANNIK SINNER ROLAND GARROS 2026

Primo turno – Tabur

Secondo turno – Fearnley / J.M. Cerúndolo

Terzo turno – Moutet / Landaluce / Kopriva

Ottavi di finale – Darderi / Rinderknech / Berrettini

Quarti di finale – Shelton / Bublik / Tiafoe / Griekspoor / Arnaldi / Tsitsipas

Semifinale – Auger-Aliassime / Medvedev / Cobolli / Vacherot / Tien

Finale – Zverev / Djokovic / Fritz / De Minaur / Ruud / Fils / Jódar / Mensik / Fonseca / Rublev