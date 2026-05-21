‘La Fagianata’ di Magrini: “Meno volate di gruppo? Non mi dispiace. Su Pellizzari sono ancora fiducioso”

IL FORCING DELLA MOVISTAR HA FRANTUMATO IL GRUPPO

Oggi ci stava il forcing della Movistar, avevano Aular. Secondo me è stata un’azione corretta. Era prevedibile che la tappa si sviluppasse in questo modo. Quelli della NSN hanno dormito un po’ nel finale: avevano Strong e Vernon, ma si sono fatti sorprendere.

LA STOCCATA DA FINISSEUR DI SEGAERT

Sono contento che abbia vinto con un contropiede, non capita spesso. Anche Ciccone ci ha provato, ma era un po’ troppo lontano dal traguardo. La Bahrain ha guadagnato 6″ al chilometro Red Bull, poi ha vinto la tappa: più di così… Segaert è un corridore che lavora tanto in appoggio ai capitani, ci sta in una squadra. Magari questa vittoria può cambiargli le prospettive. Da U23 non era così male. Forse maturando può avere sviluppi interessanti. Non so se sia da Classiche, ma magari potrà ambire a corse come l’Attraverso le Fiandre.

BAHRAIN IMPECCABILE TATTICAMENTE

Nel finale i Bahrain si sono piazzati dietro la Visma. Questa è stata la mossa giusta: quando Segaert è partito, alla Visma andava bene e non aveva interesse ad opporre resistenza. I Bahrain hanno fatto un buco alle spalle dei Visma e lì si è decisa la corsa. Le squadre che dovevano chiudere sono arrivate troppo tardi.

MILAN E MAGNIER STACCATI

Non mi aspettavo che Magnier si staccasse, a differenza di Milan, che purtroppo aveva sofferto anche in altre occasioni. Io pensavo che potessero rientrare, ma davanti hanno fatto una discesa folle.

SEMPRE MENO TAPPE PER VELOCISTI PURI

Prudhomme qualche tempo fa aveva dichiarato che al Tour ci sarebbero state sempre meno tappe per velocisti. A me va anche bene. Le volate come quella di oggi mi piacciono, perché arrivano dopo una tappa combattuta. Le tappe con gli sprint di gruppo invece non appassionano gli spettatori.

EULALIO SI PRENDE GLI ABBUONI

Dargli 7 minuti di vantaggio nella tappa della fuga bidone è stato eccessivo: lo hanno sottovalutato. In passato lo ricordo affrontare bene il Mortirolo. Di sicuro non gli avrei dato tutto quel vantaggio. Ormai è già arrivato a 8 giorni in maglia rosa. E poi attenzione che potrebbe finire nei 10. Alla Bahrain hanno rimediato ad una situazione negativa col ritiro di Buitrago, complimenti al direttore sportivo Franco Pellizotti. Vedendo Eulalio così pimpante e andare a cercare i secondi di abbuono, potrebbe anche arrivare con i migliori a Pila e mantenere la maglia rosa. 33 secondi di vantaggio non sono pochi su Vingegaard. Non sarei stupito.

PELLIZZARI HA DICHIARATO CHE NON É FACILE RITROVARE LA CONDIZIONE IN CORSA

Gli hanno fatto un’inquadratura ed era molto più sorridente. Per me fa ancora in tempo a salire sul podio. Credo stia facendo un po’ di pre-tattica. Non è facile rimettersi mentre si corre, questo è vero. Però mi fa essere ottimista quanto accaduto nel 2024: anche allora era stato male, poi nella terza settimana andò forte. Penso, credo e spero che possa rimediare. Sabato sarà decisiva. Se rimarrà con i migliori, allora ci sarà speranza. Quella di Pila non è una salita esagerata.

GANNA PUNTA ALLA TAPPA DI DOMANI SULLE STRADE DI CASA

Ganna oggi l’ho visto male. Poi magari ha anche risentito dello sforzo della cronometro. O va via in una fuga e, conoscendo le strade, magari arriva a giocarsi il successo in uno sprint ristretto o la vedo dura. Non sono così fiducioso per la vittoria di Ganna. Io vedo ancora Narvaez, che oggi ha mancato un’occasione per la maglia ciclamino.