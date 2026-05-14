Quando si giocano le semifinali a Roma? I due orari previsti e cosa succede con TV8

Entrambe le semifinali del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis andranno in scena domani, venerdì 15 maggio: da un lato l’azzurro Luciano Darderi affronterà il norvegese Casper Ruud, dall’altro il vincente di Sinner-Rublev sfiderà il vincente di Medvedev-Landaluce.

Le due sfide si giocheranno sul Campo Centrale, ma solo oggi pomeriggio si conosceranno gli slot orari assegnati ai due incontri, anche se è probabile che Darderi-Ruud si giochi in sessione pomeridiana, visto il giorno in più di riposo.

La prima semifinale maschile si giocherà non prima delle 15.30, mentre la seconda si disputerà non prima delle 19.00: l’AGCOM impone che tutte le semifinali e finali degli Internazionali d’Italia con atleti italiani vengano trasmesse in chiaro, quindi i match in presenza di Darderi o Sinner saranno visibili anche su TV8.

Le semifinali del torneo di singolare maschile saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed in chiaro su TV8 HD in presenza di Darderi o Sinner. Diretta streaming in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV, e gratuita su tv8.it in presenza di Darderi o Sinner. OA Sport vi offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei match in presenza di Darderi o Sinner.

CALENDARIO ATP ROMA 2026

Venerdì 15 maggio

Campo Centrale, dalle ore 13.30

Prima semifinale doppio femminile – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in chiaro su SuperTennis

Non prima delle 15.30

Prima semifinale singolare maschile (probabilmente Luciano Darderi-Casper Ruud) – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in chiaro su TV8 HD in caso di presenza di Darderi o di Sinner

Non prima delle 19.00

Prima semifinale singolare maschile (probabilmente Sinner/Rublev-Medvedev/Landaluce) – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in chiaro su TV8 HD in caso di presenza di Darderi o di Sinner

Non prima delle 20.30

Prima semifinale doppio femminile – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in chiaro su SuperTennis

PROGRAMMA ATP ROMA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in chiaro su TV8 HD in presenza di Darderi o Sinner.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV, gratuita su tv8.it in presenza di Darderi o Sinner.

Diretta Live testuale: OA Sport in presenza di Darderi o Sinner.