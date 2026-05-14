LIVE Medvedev-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il russo affronta l’ennesimo emergente spagnolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte il russo Daniil MEDVEDEV opposto all’iberico di belle speranze Martin LANDALUCE.

Sfida inedita che vale un posto in semifinale verosimilmente contro Jannik SINNER, impegnato nella prima partita del giorno contro Andrey Rublev. Grande occasione per entrambi, ma soprattutto per il russo che sogna di replicare il successo nel 2022 al Foro Italico, unico titolo su terra battuta per il moscovita. Oggi l’occasione è ghiotta per tornare in semifinale e tornare virtualmente numero 8 del mondo.

Landaluce è un aprmessa del tennis spagnolo, che prometteva di esplodere molto prima di quanto accaduto, ma che adesso pare pronto per affacciarsi al tennis che conta. Col risultato di questa settimana breccerà nei primi 100 giocatori del mondo e giocherà Wimbledon in tabellone principale. Il suo talento è notevole, vedremo oggi cosa riuscirà a fare contro l’abilissimo stratega russo che ha esordito direttamente al 3° turno contro Llamas Ruiz rimontandogli un set per poi demolire Thiago Tirante.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Masters 1000 di Roma 2026 tra Daniil MEDVEDEV e Martin LANDALUCE per un posto in semifinale. Si gioca alle ore 19:00, vi aspettiamo!