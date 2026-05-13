Sinner-Rublev si vedrà su TV8? Orario, programma, streaming

Jannik Sinner e il russo Andrey Rublev si affronteranno giovedì 14 maggio (ore 13:00) nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico a Roma, l’azzurro sarà chiamato a una nuova sfida, per confermare la propria superiorità in questo torneo. Dall’altra parte della rete ci sarà il moscovita, che andrà in cerca della super prestazione per battere il n.1 del mondo.

Per Sinner, reduce dal successo nel derby tricolore contro Andrea Pellegrino, la voglia di dare un seguito alla sua striscia vincente di vittorie. In un torneo che non l’ha mai visto vincitore, Jannik ha grandi motivazioni. Un modo per soddisfare le grandi ambizioni e soprattutto presentarsi con grande fiducia in vista del Roland Garros 2026.

Rublev, dal canto suo, vorrà pensare solo al proprio tennis, non dando spazio a quel che si può immaginare nel confronto con Sinner. Nel computo dei precedenti, l’azzurro guida 7-3 e nell’ultimo incontro disputato si è imposto sulla terra rossa di Parigi un anno fa tre set a zero. Vedremo se il russo saprà invertire la tendenza o meno.

La copertura televisiva? La diretta tv del match sarà affidata a Sky Sport (canale specifico da definire). Sarà inoltre in chiaro su TV8. Come è noto, è prevista la trasmissione televisiva in diretta gratis di un incontro del tabellone maschile, ricordando che la trasmissione completa è in esclusiva su Sky Sport relativamente al main draw degli uomini e in simulcast con SuperTennis HD per i match femminili. In streaming, per quanto detto, si potrà seguire su SkyGo, NOW, Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-RUBLEV ATP ROMA 2026 IN TV

Giovedì 14 maggio

CAMPO CENTRALE – Inizio ore 13:00

[1] Jannik Sinner ITA vs [12] Andrey Rublev – Diretta tv su Sky Sport (da definire) e su TV8

Non prima delle 15:00

[26] Sorana Cirstea ROU vs [3] Coco Gauff USA

Non prima delle 19:00

[LL] Martin Landaluce ESP vs [7] Daniil Medvedev

Non prima delle 20:30

[4] Iga Swiatek POL vs Elina Svitolina UKR o Elena Rybakina KAZ

PROGRAMMA SINNER-RUBLEV ATP ROMA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: TV8 (gratis e in chiaro), Sky Sport (da definire)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis TV e TV8.it

Diretta Live testuale: OA Sport.