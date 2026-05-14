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LIVE Sinner-Rublev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: primo ostacolo russo verso la finale
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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Jannik Sinner ed il russo Andrey Rublev. Undicesimo confronto diretto in assoluto tra i due con l’azzurro che conduce per 7-3. L’ultima sfida risale al Roland Garros 2025 quando il numero uno del mondo si impose in tre parziali nel match di ottavi di finale. Il vincente della sfida troverà in semifinale uno tra il russo Medvedev e lo spagnolo Landaluce.
Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presente all’appuntamento dopo aver passeggiato nei turni disputati finora. L’italiano ha superato agevolmente l’austriaco Ofner, l’australiano Popyrin ed il connazionale Pellegrino. Reduce da 26 vittorie consecutive Jannik sta scavando un solco profondissimo nel ranking ATP approfittando anche della sfortunata assenza dello storico rivale Carlos Alcaraz, fermo ai box per un serio infortunio al polso. Sinner dovrà tenere alta l’attenzione per continuare la cavalcata romana dinanzi al pubblico che lo acclama.
Dal canto suo Rublev, ventinovenne moscovita, arriva al quarto di finale capitolino a margine della gran rimonta siglata contro il sorprendente georgiano Basilashvili. Nei primi turni ha rifilato secchi 2-0 dapprima al serbo Kecmanovic, poi all’iberico Davidovich Fokina. Numero 14 delle classifiche internazionali il russo sa accendersi con accelerazioni improvvise, ma spesso incappa in blackout prolungati, pecca da evitare dinanzi ad un avversario del calibro di Sinner.
Il quarto di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Jannik Sinner ed il russo Andrey Rublev sarà il primo match sul Campo Centrale dalle 13.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!