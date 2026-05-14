Quante posizioni ha già guadagnato Luciano Darderi nel ranking ATP. E se battesse anche Ruud…

Luciano Darderi è approdato in semifinale nell’ATP Masters 1000 di Roma e continua a guadagnare punti nel ranking ATP, dato che lo scorso anno uscì al secondo turno: l’azzurro dovrà rinunciare ai 30 punti del 2025, mentre al momento ne ha conquistati già 400.

Con 370 punti netti guadagnati, dunque, Darderi è salito da quota 1890 a 2260, issandosi dal 20° posto occupato lunedì 4 maggio al 16° virtuale nel ranking live: l’azzurro in carriera finora si era spinto al massimo fino al numero 18, e quindi lunedì 18 maggio ritoccherà il proprio best ranking.

In caso di successo in semifinale, Darderi incasserebbe altri 250 punti, salirebbe a quota 2510 e scalerebbe una posizione, diventando virtualmente il numero 15 del mondo, mentre vincendo il torneo ne guadagnerebbe altri 350 e si porterebbe a 2860, al 12° posto virtuale.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI

Ranking lunedì 4 maggio: 1890 punti, 20° posto.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 2260 punti, 16° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 2510 punti, 15° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 2860 punti, 12° posto virtuale.