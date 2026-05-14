Sinner-Rublev oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

Capitolo numero 11 di una saga che dura ormai dal 2020, quella tra Jannik Sinner e Andrey Rublev. I quarti degli Internazionali d’Italia 2026 regalano al Foro Italico di Roma un pomeriggio di passione assoluta, con il ritorno di quello che è stato, fino al 2024, quasi un classico del calendario.

Nei precedenti comanda Sinner per 7-3, e da Rublev sono passati alcuni match davvero importanti (anche se mai una finale). Si ricordano i quarti degli Australian Open 2024, ma anche quelli di Cincinnati nello stesso anno. Quattro i confronti sul rosso, con un 3-1 in questo caso a favore di Jannik, a caccia della seconda semifinale consecutiva nel torneo di casa. Il tutto di fronte a un pubblico che non aspetta altro che l’uomo che sta trascinando sempre più in alto i record del tennis italiano e internazionale.

Il match tra Jannik Sinner e Andrey Rublev sarà il primo sul Campo Centrale, alle ore 13:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su TV8, nonché su Sky Sport (canale da definire) e in diretta streaming su SkyGo, Now, Tennis Tv e sito di TV8. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA SINNER-RUBLEV OGGI, ATP ROMA 2026

Giovedì 12 maggio

Campo Centrale

Ore 13:00 Sinner (ITA) [1]-Rublev [12] – Diretta tv su TV8 (in chiaro) e Sky Sport (canale da definire)

PROGRAMMA SINNER-RUBLEV: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (in chiaro), Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv e sito di TV8

Diretta Live testuale: OA Sport