Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 14 maggio, ordine di gioco, streaming

Saranno 9 i match previsti oggi, giovedì 14 maggio, a Roma per gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000: 4 incontri di singolare con le semifinali femminili ed i quarti maschili e 5 sfide di doppio con i quarti maschili e femminili.

Ci sarà un solo match con un italiano protagonista quest’oggi: nei quarti di finale di singolare maschile Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, affronterà il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 12: il match sarà il primo sul Centrale e si giocherà a partire dalle ore 13.00.

Gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, inoltre il torneo WTA sarà visibile su SuperTennis HD ed i due match di singolare maschile saranno fruibili in chiaro su TV8 HD. Diretta streaming su Sky Go e NOW, Tennis TV per l’ATP, SuperTenniX per la WTA, tv8.it per i due match di singolare maschile. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei due match di singolare maschile.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 OGGI

Giovedì 14 maggio

CAMPO CENTRALE

Dalle 13:00

[1] Jannik SINNER ITA vs [12] Andrey RUBLEV

Non prima delle 15:00

[26] Sorana CIRSTEA ROU vs [3] Coco GAUFF USA

Non prima delle 19:00

[LL] Martin LANDALUCE ESP vs [7] Daniil MEDVEDEV

Non prima delle 20:30

[4] Iga SWIATEK POL vs [7] Elina SVITOLINA UKR

SUPERTENNIS ARENA

Dalle 11:00

[8] Ellen PEREZ AUS/Demi SCHUURS NED vs [2] Katerina SINIAKOVA CZE/Taylor TOWNSEND USA

Non prima delle 14:00

Mirra ANDREEVA/Diana SHNAIDER vs [6] Anna DANILINA KAZ/Asia MUHAMMAD USA

Sadio DOUMBIA FRA/Fabien REBOUL FRA vs [2] Marcel GRANOLLERS ESP/Horacio ZEBALLOS ARG

Alexander ERLER AUT/Lucas MIEDLER AUT vs Austin KRAJICEK USA/Nikola MEKTIC CRO

COURT 2

Dopo un congruo riposo – Non prima delle 18:00

[7] Cristina BUCSA ESP/Nicole MELICHAR-MARTINEZ USA vs Coco GAUFF USA/Caty MCNALLY USA

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), per WTA SuperTennis HD (in chiaro), i due match di singolare maschile in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per ATP Tennis TV, per WTA SuperTenniX, per i due match di singolare maschile tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport per i due match di singolare maschile.