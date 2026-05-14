Rafael Jodar: “Credo che nel complesso io debba migliorare in tutto, penso di poter raggiungere un livello più alto”

Lo spagnolo Rafael Jodar è stato eliminato dall’azzurro Luciano Darderi nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma: l’iberico ha parlato in conferenza stampa al termine del match tracciando un bilancio del proprio torneo e traendo comunque insegnamento dal match perso.

Il bilancio del torneo: “Roma è sempre molto speciale, è stata la mia prima volta qui. È il mio percorso, penso di aver ottenuto buoni risultati negli ultimi tornei, ma so di dover continuare a migliorare. C’è ancora molta strada da fare, penso di poter raggiungere un livello più alto nel tennis“.

Si può imparare anche quando le cose vanno male: “Penso che si debba solo cercare di accettare qualsiasi cosa succeda nei tornei, alcune settimane bisogna accettare che le cose non vadano come si vorrebbe. Bisogna cercare di essere presenti ed imparare da queste partite. Penso che sia molto importante analizzare le partite e condividere i propri pensieri con il team“.

Il livello di gioco dello spagnolo: “Credo che nel complesso io debba migliorare in tutto. Se vuoi giocare contro i migliori giocatori del mondo, devi avere un gioco davvero completo e devi giocare ad alto livello per molto tempo. La cosa più importante per me è godermi il percorso. Penso di star facendo un ottimo lavoro in questo senso“.