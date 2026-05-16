Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pallanuoto

Pallanuoto femminile, Trieste cede di misura in casa al Barceloneta ed è eliminata nelle semifinali di Euro Cup

Pubblicato

20 secondi fa

il

Per approfondire:
Lucrezia Cergol
Lucrezia Cergol / IPA Sport

Epilogo amaro nel ritorno della semifinale dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile per Trieste, che al Centro Federale “Bruno Bianchi” viene battuta di misura dalle catalane del Barceloneta per 13-14 e deve salutare la seconda competizione europea per squadre di club.

Dopo il 12-12 della gara d’andata, dunque, è la compagine spagnola a festeggiare il passaggio all’ultimo atto: in finale sarà derby catalano: nell’altra semifinale l’EPlus CN Catalunya, dopo il 13-13 della gara d’andata, domina in casa delle magiare del Vasutas, sconfitte con un nettissimo 4-11.

La Spagna, e la Catalogna in particolare, conferma così il proprio strapotere a livello continentale: nella Final Four di Champions League, infatti, saranno presenti altre due compagini catalane, l’Assolim Mataró ed il Sant Andreu, che potrebbero anche sfidarsi poi in finale.

EURO CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Ritorno delle semifinali
BVSC Manna ABC-EPlus CN Catalunya 4-11 (1-3, 1-3, 0-1, 2-4) (and. 13-13)
Pallanuoto TriesteZodiac CNAB 13-14 (4-4, 2-3, 2-3, 5-4) (and. 12-12)
In grassetto le qualificate in finale

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità