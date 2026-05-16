Pallanuoto
Pallanuoto femminile, Trieste cede di misura in casa al Barceloneta ed è eliminata nelle semifinali di Euro Cup
Epilogo amaro nel ritorno della semifinale dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile per Trieste, che al Centro Federale “Bruno Bianchi” viene battuta di misura dalle catalane del Barceloneta per 13-14 e deve salutare la seconda competizione europea per squadre di club.
Dopo il 12-12 della gara d’andata, dunque, è la compagine spagnola a festeggiare il passaggio all’ultimo atto: in finale sarà derby catalano: nell’altra semifinale l’EPlus CN Catalunya, dopo il 13-13 della gara d’andata, domina in casa delle magiare del Vasutas, sconfitte con un nettissimo 4-11.
La Spagna, e la Catalogna in particolare, conferma così il proprio strapotere a livello continentale: nella Final Four di Champions League, infatti, saranno presenti altre due compagini catalane, l’Assolim Mataró ed il Sant Andreu, che potrebbero anche sfidarsi poi in finale.
EURO CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026
Ritorno delle semifinali
BVSC Manna ABC-EPlus CN Catalunya 4-11 (1-3, 1-3, 0-1, 2-4) (and. 13-13)
Pallanuoto Trieste–Zodiac CNAB 13-14 (4-4, 2-3, 2-3, 5-4) (and. 12-12)
In grassetto le qualificate in finale