Pallanuoto
Pallanuoto femminile, Padova vince ancora in Euro Cup, ma chiude al secondo posto nel girone
L’impresa era ardua, vincere con 34 gol di scarto oppure con 33, ma segnandone almeno 37, ma la Plebiscito Padova si ferma a metà dell’opera, vincendo per 6-23 in casa delle francesi del Grand Nancy AC: le patavine, già qualificate per i quarti di finale dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile, chiudono così al secondo posto del Girone C, alle spalle delle iberiche dello Zodiac CNAB a causa della differenza reti generale.
Le venete, allenate da Stefano Posterivo, passeggiano in casa delle transalpine, ma il gap accumulato in termini di gol rispetto alla compagine iberica era troppo alto per essere colmato in 32′. L’inizio, oltretutto, non aiuta le velleità delle patavine, che chiudono il primo quarto con un solo gol di vantaggio, arrivando all’intervallo sul 3-4. La partita, invece, si chiude già a metà gara, dato che nel secondo periodo si registra il parziale di 1-8, che vale il 4-12.
Nella seconda parte di gara, invece, la Plebiscito Padova prende definitivamente il largo, mettendo a referto l’1-6 che vale il 5-18 all’ultimo intervallo. Nell’ultimo quarto le venete chiudono il match in totale tranquillità, fino al definitivo 6-23. Vanno in gol tra le patavine ben 9 giocatrici di movimento: si mette in evidenza Malika Gaia Bovo, con 5 reti, seguita da tre giocatrici con una tripletta a testa, Emma Bacelle, Elisa Monterubbianesi ed Elly Pasqualin.
EURO CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026
Group Stage – 6ª giornata
Sabato 28 febbraio
Girone C
Grand Nancy AC-Plebiscito Padova 6-23 (3-4, 1-8, 1-6, 1-5)
Classifica: Zodiac CNAB 9, Plebiscito Padova 9, Grand Nancy AC 0.