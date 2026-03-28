Pallanuoto
Eurocup: la Pallanuoto Trieste vola in semifinale. Si ferma la corsa del Plebiscito Padova
Riserva alterne fortune alle formazioni italiane il fine settimana dedicato al ritorno dei quarti di finale di Euro Cup femminile. Gara 2 sorride alla Pallanuoto Trieste che vola in semifinale. Si ferma invece la corsa dell’Antenore Plebiscito Padova allenato da Stefano Posterivo.
Alla Bianchi è battaglia vera. La Pallanuoto Trieste, dopo aver vinto 9-8 in Grecia il primo atto, supera l’Ethnikos 10-8 e centra, per il terzo anno consecutivo, l’ingresso tra le prime quattro del secondo torneo continentale per club. L’auspicio per le giuliane, al terzo tentativo, è quello di riuscire ad arrivare fino in fondo.
Le ragazze allenate da Paolo Zizza partono male e si ritrovano sotto 0-3, ma non si disuniscono, continuano a produrre gioco e raggiungono la parità quando Klatowski, top scorer del match con tre reti, firma il 4-4 sul finire della seconda frazione. La partita si trasforma in un duello punto a punto nel quale Trieste emerge nel finale grazie agli squilli di capitan Lucrezia Cergol e della neozelandese Morgan McDowall, autrice del definitivo 10-8 a ventisei secondi dal suono della sirena conclusiva.
Si prospettava complicata, e tale si conferma, la missione del Plebiscito Padova. La formazione veneta, già sconfitta 11-9 in gara 1 davanti al pubblico amico, cede 13-8 in gara 2 contro il BVSC a Budapest e saluta la competizione. Il sette di Stefano Posterivo paga a carissimo prezzo l’8-3 incassato nei primi sedici minuti, reagisce con orgoglio nella seconda parte tenendo testa alle quotate magiare, ma non riesce ad avvicinarsi e deve alzare bandiera bianca.