Pallanuoto, la Pro Recco vince in Croazia e si qualifica alla Final Four di Champions League!

Vittoria e qualificazione alla Final Four per la Pro Recco nella quinta giornata dei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: i liguri si impongono per 14-17 in casa dei croati dell’Havk Mladost, restano al primo posto nel Gruppo B, e staccano il pass per la fase finale della manifestazione.

Nell’altro incontro del girone i magiari del Ferencvaros liquidano per 17-8 i tedeschi della Waspo 98 Hannover: in classifica la Pro Recco sale a quota 12, in coabitazione con gli ungheresi, ma al momento è prima in virtù degli scontri diretti. I liguri ospiteranno i teutonici nell’ultima giornata e, in caso di vittoria nei tempi regolamentari, affronterebbero in semifinale la seconda classificata del Gruppo A.

Nel primo quarto, dopo l’iniziale equilibrio, la Pro Recco piazza il break che spacca la partita, con la doppietta di Irving e la rete di Pavillard che valgono il 2-5, ma i croati accorciano prima della pausa sul 3-5. Nella seconda frazione i liguri toccano il massimo vantaggio sul 3-7, ma i padroni di casa accorciano prima sul 5-7 e poi sul 5-8, infine i campioni d’Italia tornano a +2 col gol di Granados che vale il 7-9 a metà gara.

Nel terzo periodo la Pro Recco allunga ancora e trova quello che sarà il massimo vantaggio portandosi a +5 sull’8-13, ma i croati hanno ancora la forza di reagire, tornando a -3 sul 10-13. Nell’ultimo quarto Irving restituisce il +4 ai liguri, ma la Mladost torna a -2 sul 12-14, poi però le reti di Cannella e Pavillard riportano la Pro Recco a +4 a metà frazione. I croati tornano a -2 a 1’36” dal termine, ma il gol di Cannella a 51″ sancisce il definitivo 14-17.

CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

Quarti di finale – 5ª giornata

Martedì 12 maggio

Girone B

20:30 HAVK Mladost-Pro Recco Waterpolo 14-17 (3-5, 4-4, 3-4, 4-4)

20:30 FTC Telekom Waterpolo-Waspo 98 Hannover 17-8 (4-0, 4-3, 4-2, 5-3)

Classifica: Pro Recco Waterpolo 12, FTC Telekom Waterpolo 12, HAVK Mladost 3, Waspo 98 Hannover 3.

Mercoledì 13 maggio

Girone A

20:30 AN Brescia-Olympiacos SFP

20:30 VK Novi Beograd Tehnomanija-Zodiac CNAB

Classifica: Zodiac CNAB 12, Olympiacos SFP 6, AN Brescia 3, VK Novi Beograd Tehnomanija 3.