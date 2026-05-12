Pallanuoto femminile, Cosenza e Trieste vincono nei recuperi di Serie A1 che chiudono la regular season

Si chiude con due recuperi, che non vanno ad intaccare i piazzamenti in classifica e, di conseguenza, le griglie dei play-off e dei play-out, la regular season della Serie A1 di pallanuoto femminile: vittorie interne di Cosenza e Trieste, rispettivamente contro Bogliasco e Padova.

Il Cosenza liquida il Bogliasco con un perentorio 24-9. Le calabresi dilagano già nel primo quarto, chiuso sul 7-2, ed arrivano a metà gara sul 12-6. Ulteriore allungo delle cosentine nel terzo quarto, che si chiude sul 19-7, poi nell’ultimo quarto si arriva al definitivo 24-9. Per le padrone di casa 11 gol di Meijer e 9 di Rozic.

Il Trieste piega la Plebiscito Padova per 13-10. Match a lungo in equilibrio, con i primi tre quarti che si chiudono tutti in parità: 3-3 dopo il primo quarto, 5-5 a metà gara, 8-8 dopo la terza frazione. Nell’ultimo quarto l’allungo decisivo delle alabardate, che finiscono per imporsi per 13-10. Tra le giuliane 5 gol di Cergol.

TABELLINI

SMILE COSENZA PN-AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 24-9

SMILE COSENZA PN: D. Nigro, G. Citino 1, G. Mammone, F. Cuconato, M. Misiti, C. Malluzzo 1, F. Morrone 1, A. Miller 1, I. Rozic 9, N. Meijer 11, M. Giuffrida, R. Santapaola. All. Occhione.

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951: V. Uccella, E. Bianco 3, G. Bozzo, A. Banchi 1, K. Howarth 1, L. Virzi, E. Hardy 1, R. Rogondino, A. Arcari 1, V. Santoro, M. Carpaneto, B. Bo, De Capitani, S. Bozzo 1, F. Lucignani 1. All. Sinatra.

Arbitri: Alfi e Petraglia.

Note – Parziali: 7-2, 5-4, 7-1, 5-2. Nessuna uscita per limite di falli.

PN TRIESTE-CS PLEBISCITO PD 13-10

PN TRIESTE: L. Sparano, Z. Guya, E. De March 1, Cavalieri L., V. Gant 2, L. Cergol 5, G. Klatowski 3, F. Colletta, G. Marussi 1, M. Mcdowall, S. Pinto, M. Allen 1, S. Mancinelli, G. Abbondanza, L. Zavattin. All. Zizza.

CS PLEBISCITO PD: L. Teani, E. Bacelle 1, F. Bozzolan 2, E. Monterubbianesi 1, A. Price, A. Perkins 1, B. Battel, M. Bovo 2, Y. Al Masri, A. Grigolon 2, V. Sgro’ 1, E. Pasqualin, B. Destro, S. Sabbadin, C. Breda. All. Posterivo.

Arbitri: Bechelli e Mazzoccoli.

Note – Parziali: 3-3, 2-2, 3-3, 5-2. Uscite per limite di falli Allen (T), Bovo (P) e Sabbadin (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pallanuoto Trieste 10/15 e Plebiscito Padova 6/13 + un rigore. Spettatori 100 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Risultati martedì 12 maggio

Posticipo 17ª giornata: Smile Cosenza Pallanuoto-AGN Energia Bogliasco 1951 24-9

Posticipo 16ª giornata: Pallanuoto Trieste-Plebiscito Padova 13-10

Classifica finale regular season

SIS Roma 47

L’Ekipe Orizzonte 45

Rapallo Pallanuoto 44

Pallanuoto Trieste 39

Smile Cosenza Pallanuoto 31

Plebiscito Padova 24

AGN Energia Bogliasco 1951 20

Nautilus Civitavecchia 11

Brizz Nuoto 9

Iren Tauride L. Locatelli Genova 0

PROGRAMMA POST SEASON

FINALI PLAYOUT (23, 30 maggio ed ev. 6 giugno)

AGN Energia Bogliasco 1951-Iren Tauride L. Locatelli Genova

Nautilus Civitavecchia-Brizz Nuoto

QUARTI DI FINALE PLAYOFF (20, 23 ed ev. 30 maggio)

QF1 Rapallo Pallanuoto-Plebiscito Padova

QF2 Pallanuoto Trieste-Smile Cosenza Pallanuoto

SEMIFINALI PLAYOFF (6, 15 ed ev. 20 giugno)

SF1 SIS Roma-Vincente QF2

SF2 L’Ekipe Orizzonte-Vincente QF1

FINALE PLAYOFF (24, 27 giugno ed ev. 4 luglio)

Vincente SF1-Vincente SF2