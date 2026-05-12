Pallanuoto
Pallanuoto femminile, Cosenza e Trieste vincono nei recuperi di Serie A1 che chiudono la regular season
Si chiude con due recuperi, che non vanno ad intaccare i piazzamenti in classifica e, di conseguenza, le griglie dei play-off e dei play-out, la regular season della Serie A1 di pallanuoto femminile: vittorie interne di Cosenza e Trieste, rispettivamente contro Bogliasco e Padova.
Il Cosenza liquida il Bogliasco con un perentorio 24-9. Le calabresi dilagano già nel primo quarto, chiuso sul 7-2, ed arrivano a metà gara sul 12-6. Ulteriore allungo delle cosentine nel terzo quarto, che si chiude sul 19-7, poi nell’ultimo quarto si arriva al definitivo 24-9. Per le padrone di casa 11 gol di Meijer e 9 di Rozic.
Il Trieste piega la Plebiscito Padova per 13-10. Match a lungo in equilibrio, con i primi tre quarti che si chiudono tutti in parità: 3-3 dopo il primo quarto, 5-5 a metà gara, 8-8 dopo la terza frazione. Nell’ultimo quarto l’allungo decisivo delle alabardate, che finiscono per imporsi per 13-10. Tra le giuliane 5 gol di Cergol.
TABELLINI
SMILE COSENZA PN-AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 24-9
SMILE COSENZA PN: D. Nigro, G. Citino 1, G. Mammone, F. Cuconato, M. Misiti, C. Malluzzo 1, F. Morrone 1, A. Miller 1, I. Rozic 9, N. Meijer 11, M. Giuffrida, R. Santapaola. All. Occhione.
AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951: V. Uccella, E. Bianco 3, G. Bozzo, A. Banchi 1, K. Howarth 1, L. Virzi, E. Hardy 1, R. Rogondino, A. Arcari 1, V. Santoro, M. Carpaneto, B. Bo, De Capitani, S. Bozzo 1, F. Lucignani 1. All. Sinatra.
Arbitri: Alfi e Petraglia.
Note – Parziali: 7-2, 5-4, 7-1, 5-2. Nessuna uscita per limite di falli.
PN TRIESTE-CS PLEBISCITO PD 13-10
PN TRIESTE: L. Sparano, Z. Guya, E. De March 1, Cavalieri L., V. Gant 2, L. Cergol 5, G. Klatowski 3, F. Colletta, G. Marussi 1, M. Mcdowall, S. Pinto, M. Allen 1, S. Mancinelli, G. Abbondanza, L. Zavattin. All. Zizza.
CS PLEBISCITO PD: L. Teani, E. Bacelle 1, F. Bozzolan 2, E. Monterubbianesi 1, A. Price, A. Perkins 1, B. Battel, M. Bovo 2, Y. Al Masri, A. Grigolon 2, V. Sgro’ 1, E. Pasqualin, B. Destro, S. Sabbadin, C. Breda. All. Posterivo.
Arbitri: Bechelli e Mazzoccoli.
Note – Parziali: 3-3, 2-2, 3-3, 5-2. Uscite per limite di falli Allen (T), Bovo (P) e Sabbadin (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pallanuoto Trieste 10/15 e Plebiscito Padova 6/13 + un rigore. Spettatori 100 circa.
SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026
Risultati martedì 12 maggio
Posticipo 17ª giornata: Smile Cosenza Pallanuoto-AGN Energia Bogliasco 1951 24-9
Posticipo 16ª giornata: Pallanuoto Trieste-Plebiscito Padova 13-10
Classifica finale regular season
SIS Roma 47
L’Ekipe Orizzonte 45
Rapallo Pallanuoto 44
Pallanuoto Trieste 39
Smile Cosenza Pallanuoto 31
Plebiscito Padova 24
AGN Energia Bogliasco 1951 20
Nautilus Civitavecchia 11
Brizz Nuoto 9
Iren Tauride L. Locatelli Genova 0
PROGRAMMA POST SEASON
FINALI PLAYOUT (23, 30 maggio ed ev. 6 giugno)
AGN Energia Bogliasco 1951-Iren Tauride L. Locatelli Genova
Nautilus Civitavecchia-Brizz Nuoto
QUARTI DI FINALE PLAYOFF (20, 23 ed ev. 30 maggio)
QF1 Rapallo Pallanuoto-Plebiscito Padova
QF2 Pallanuoto Trieste-Smile Cosenza Pallanuoto
SEMIFINALI PLAYOFF (6, 15 ed ev. 20 giugno)
SF1 SIS Roma-Vincente QF2
SF2 L’Ekipe Orizzonte-Vincente QF1
FINALE PLAYOFF (24, 27 giugno ed ev. 4 luglio)
Vincente SF1-Vincente SF2