Pallanuoto femminile, la SIS Roma viene eliminata nei quarti di finale di Champions League

La Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile non avrà rappresentanti italiane nella Final Four, in programma a Malta il 10 ed il 12 giugno: la SIS Roma cede alle spagnole dell’Assolim CN Mataró, che si impongono in Italia per 10-12 dopo aver vinto per 13-9 tra le mura amiche.

Per le catalane in semifinale ci saranno le elleniche dell’Olympiacos, che hanno eliminato l’altra squadra catalana del Sabadell, bissando il successo in trasferta per 12-17 dell’andata anche in casa al Pireo, con l’affermazione odierna per 10-8.

Dall’altro lato del tabellone il Ferencvaros vince il derby magiaro con l’Ujpest, sconfitto in casa per 16-18 dopo aver già dominato all’andata per 16-9, e nel penultimo atto le avversarie saranno le catalane del CN Sant Andreu, che eliminano le greche del Vouliagmeni ai rigori: dopo l’11-11 dell’andata anche il ritorno in Grecia finisce 11-11, poi a spuntarla dai 5 metri sono le iberiche per 14-15.

CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Ritorno dei quarti di finale

Olympiacos SFP-Astralpool CN Sabadell 10-8 (4-1, 2-2, 2-4, 2-1) (and.17-12)

SIS Roma–Assolim CN Mataró 10-12 (1-2, 2-2, 3-7, 4-1) (and. 9-13)

UVSE Budapest-FTC Telekom Waterpolo 16-18 (6-3, 3-6, 4-5, 3-4) (and. 9-16)

Vouliagmeni NC-CN Sant Andreu 14-15 dtr (11-11) (4-2, 3-3, 3-4, 1-2; tr 3-4) (and. 11-11)

In grassetto le qualificate alla Final Four