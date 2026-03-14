Pallanuoto
Pallanuoto femminile, Trieste vittoriosa nell’andata dei quarti di Euro Cup. Sconfitta per Padova
Inizia con alterne fortune per le squadre italiane impegnate, la fase ad eliminazione diretta dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile: nell’andata dei quarti di finale Trieste vince di misura in trasferta, mentre Padova perde di due gol in casa.
La Pallanuoto Trieste di Paolo Zizza passa ad Atene contro le elleniche dell’Ethnikos, imponendosi per 8-9. Le alabardate partono molto bene, chiudendo in vantaggio il primo quarto sull’1-2. Le giuliane tengono le redini del match e replicano il parziale nel secondo periodo, arrivando a metà gara sul 2-4. Le padrone di casa accorciano nella terza frazione, chiusa sul 5-6, poi nell’ultimo quarto passano addirittura a condurre sull’8-7, prima del gol di Klatowski e del rigore realizzato da Cergol, che fissano lo score sul definitivo 8-9. Per Trieste 5 gol della neozelandese McDowall, per l’Ethnikos 4 reti di Mamoglou.
La Plebiscito Padova di Stefano Posterivo, invece, viene sconfitta in casa dalle magiare del BVSC Manna, vittorioso in Veneto per 9-11. Inizio da incubo per le patavine, che in meno di 5′ si ritrovano sotto 0-5, con le padrone di casa che riescono a trovare l’1-5 prima della pausa. Nel secondo periodo allungano ancora le ungheresi, che arrivano a metà gara sul 2-7. Nel terzo parziale le padrone di casa accorciano e si portano all’ultimo intervallo sul 6-10, poi nell’ultimo quarto risalgono fino al -2, chiudendo il match sul 9-11 per darsi comunque una chance in vista del ritorno.
EURO CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026
Andata dei quarti di finale
ANC Glyfada iRepair-EPlus CN Catalunya 8-8 (2-1, 1-2, 4-4, 1-1)
Plebiscito Padova-BVSC Manna ABC 9-11 (1-5, 1-2, 4-3, 3-1)
Zodiac CNAB-Polar Bears 10-9 (2-2, 2-4, 1-3, 5-0)
Ethnikos OFPF-Pallanuoto Trieste 8-9 (1-2, 1-2, 3-2, 3-3)