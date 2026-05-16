Pallanuoto
Pallanuoto, la Pro Recco vince in Serie A1 e torna sola in vetta alla classifica a punteggio pieno
La penultima giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile vede il ritorno in testa in solitaria della Pro Recco, che annichilisce l’Olympic Roma per 22-1 e stacca il Brescia, rispedendo i lombardi a -3 in vista dello scontro diretto che metterà in palio il primo posto nell’ultimo turno, in programma mercoledì 27 maggio.
Il Savona si conferma terza forza del campionato e passa in casa del Telimar Palermo per 9-22, mentre il Posillipo certifica aritmeticamente il quarto posto piegando l’Ortigia per 12-9. Il sesto posto è confermato dal Quinto, che regola ai rigori per 16-14 la Florentia (12-12 dopo i primi 32′), davanti al De Akker Team, che supera il Salerno per 15-12.
Colpo esterno di importanza capitale della Roma Vis Nova, che passa per 10-11 in casa della Canottieri Napoli e festeggia la salvezza aritmetica, salendo all’ottavo posto in classifica proprio davanti ai campani, i quali restano a +2 sulla zona play-out, rappresentata dall’Olympic Roma.
SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
Risultati 25ª giornata
Venerdì 15 maggio
Pallanuoto Trieste-AN Brescia Team 12-19
Sabato 16 maggio
Ranieri Impiantistica CN Posillipo-C.C. Ortigia 1928 12-9
Telimar-Banco BPM RN Savona 9-22
Iren Genova Quinto-RN Florentia 16-14 dtr (12-12)
AC Group Canottieri Napoli-Roma Vis Nova Pallanuoto 10-11
Pro Recco Waterpolo-Training Academy Olympic Roma 22-1
De Akker Team-RN Nuoto Salerno 15-12
Classifica
Pro Recco Waterpolo 75
AN Brescia Team 72
Banco BPM RN Savona 62
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 45
Pallanuoto Trieste 41
Iren Genova Quinto 38
De Akker Team 35
Roma Vis Nova Pallanuoto 30
AC Group Canottieri Napoli 28
Training Academy Olympic Roma 26
Telimar 23
CC Ortigia 1928 21
RN Nuoto Salerno 18
RN Florentia 11