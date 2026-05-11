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Pallanuoto, i migliori italiani della ventiquattresima giornata di A1. Cicali trascina la Florentia. Bruni cala il poker
Pallanuoto, i migliori italiani della ventiquattresima giornata di A1. Cicali trascina la Florentia. Bruni cala il poker
Nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie A1 maschile sono diversi i giocatori italiani che conquistano le luci della ribalta con prove di spessore. Sugli scudi uno stratosferico Massimiliano Cicali che guida la Florentia al successo sul Telimar e il centroboa della Rari Nantes Savona Lorenzo Bruni.
I MIGLIORI ITALIANI DELLA 24MA GIORNATA DI SERIE A1
Cicali (Rari Nantes Florentia): in uno sport nel quale si premiano quasi sempre gli attaccanti, il portiere della Rari Nantes Florentia mette a referto una prova stratosferica nella quale effettua parate decisive in sede e si trasforma in un incubo per il Telimar. Mette la ciliegina sulla torta respingendo due tiri dai cinque metri.
Bruni (Rari Nantes Savona) Timbra il primo centro della sua performance a poco più di un minuto dalla fine del terzo quarto e ne aggiunge altri tre negli otto minuti conclusivi per mettere la firma sulla vittoria dei suoi.
Confuorto (Circolo Canottieri Napoli): i partenopei rientrano da Siracusa a mani vuote, ma il numero cinque ribadisce di essere un bomber di razza. Confuorto prende per mano la squadra, colpisce da tutte le posizioni e chiude la sua prova irreale con sette reti all’attivo.
Campopiano (De Akker Bologna): Il mancino salernitano, alla prima uscita dei suoi dopo il trionfo in Conference Cup, prova a prendere per mano la squadra nel difficile confronto interno con l’Iren Genova Quinto. Il suo poker non serve però ad evitare la sconfitta.
Pietro Faraglia (Pallanuoto Trieste): Si conferma uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale. Firma una doppietta in chiusura di prima frazione per recuperare il 3-1 iniziale siglato dall’Olympic Roma. Completa la sua prova quando, nel secondo quarto, appone il sigillo del 9-5 che regala ai suoi il massimo vantaggio.