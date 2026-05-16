‘La Fagianata’ di Magrini: “Al posto di Pellizzari sarei molto infastidito dal comportamento di Hindley”

NARVAEZ SOLO CACCIATORE DI TAPPE O QUALCOSA IN PIÙ?

Per le qualità che ha, potrebbe essere un cacciatore di Classiche di medio livello. E’ chiaro che, trovandosi nella squadra di Pogacar, in certe corse il suo compito è quello di gregario. All’inizio di questa stagione ha avuto problemi, poi si è rimesso e ha dimostrato di essere un killer. A Torino nel 2024 ricordiamoci che sconfisse Pogacar.

IL PIAZZAMENTO PER LE SQUADRE CONTA PIÙ DELLA VITTORIA

Scaroni e Milesi stanno bene tutti e due, Milesi aveva fatto anche tanta selezione a Cozzo Tunno ed era finito quarto a Potenza. Quando ci si trova in fuga, spesso prevale la sicurezza del piazzamento sulla voglia di vincere. Milesi, ma anche lo stesso Silva con Scaroni, hanno pensato ai punti UCI per i piazzamenti. C’è purtroppo questa situazione che a volte condiziona il risultato.

IL SECONDO SGARBO DI HINDLEY VERSO PELLIZZARI

Ieri ha fatto lo scattino, oggi di nuovo… Va bene il discorso dei due capitani, questo lo sapevamo anche prima. Però a me farebbe girare molto le scatole…Mi togli l’abbuono ieri, oggi mi rifili altri 2 secondi. Fossi in Pellizzari, mi darebbe molto fastidio. Avrei preferito vedere Hindley fare un attacco serio all’inizio del Muro, non quello scattino alla fine. Si sta comportando così per dimostrare che è il leader. L’australiano vuole marcare il territorio. Della serie: ‘Siamo due capitani, ma io un pezzettino più di te’.

PELLIZZARI SEMBRA ACCUSARE IL COLPO

Su quegli strappi lì un po’ ci stava che avesse poca brillantezza. Non ho visto brillante nemmeno Gall. Ieri Giulio ha fatto un errore, l’ha somatizzato subito. Non penso gli stia dando fastidio l’atteggiamento di Hindley, non ci fa caso.

VINGEGAARD ATTENTO SULLO SCATTO DI HINDLEY

Vingegaard si vede proprio che fa un altro sport rispetto a questi corridori.

DOMANI L’ARRIVO IN SALITA A CORNO ALLE SCALE

Io mi aspetto che Vingegaard vinca ancora e non credo che Eulalio perda la maglia rosa. Magari potrebbe andare via un fugone in pianura. Se non ci saranno uomini di classifica, spero di non veder tirare la Bahrain come l’altro giorno. Se non arriva in porto la fuga, vincerà Vingegaard. Spero che Pellizzari arrivi con Gall e Hindley, con loro penso che se la giochi.