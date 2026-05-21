Novak Djokovic non fortunato al Roland Garros: Fonseca e Ruud in agguato già dai primi turni

Non particolarmente fortunato il sorteggio del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis per il serbo Novak Djokovic, accreditato della testa di serie numero 3: il balcanico è finito nella parte bassa del tabellone ed all’esordio sfiderà subito il padrone di casa transalpino Giovanni Mpetshi Perricard.

Al secondo turno potrebbe esserci un altro francese, Valentin Royer, che all’esordio affronterà un qualificato o un lucky loser, mentre le insidie proseguiranno già col terzo turno, dato che sulla sua strada potrebbe esserci il brasiliano Joao Fonseca, numero 28 del seeding.

Nel caso in cui superi indenne questi primi tre ostacoli, Djokovic negli ottavi di finale, poi, potrebbe ritrovarsi davanti il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 15, mentre l’asticella potrebbe alzarsi ulteriormente nei quarti di finale, contro il numero 8, l’australiano Alex de Minaur.

Essendo stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone, il possibile avversario di Djokovic in semifinale è il numero 2 del seeding, il teutonico Alexander Zverev, mentre il rivale in finale arriverebbe dalla parte alta del main draw e potrebbe essere l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo.