GP ItaliaMotoGP
MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Italia 2026: Di Giannantonio davanti a tutti, indietro Bezzecchi
Si è aperta la settima tappa stagionale del Motomondiale 2026: per il GP d’Italia sono andate in scena al Mugello le FP1 valide per la prova del calendario della MotoGP. Al termine della prima sessione delle prove libere comanda Fabio Di Giannantonio.
L’italiano chiude col miglior crono in 1’46″242, con 0″369 di margine sull’iberico Jorge Martin. Terza piazza per il nipponico Ai Ogura, staccato di 0″438. Segue l’altro iberico Maverick Viñales, quarto a 0″452, mentre l’australiano Jack Miller termina quinto a 0″502.
Sesta posizione per un altro spagnolo, Pedro Acosta, staccato di 0″552, che precede il connazionale Fermin Aldeguer, settimo a 0″674, e l’azzurro Francesco Bagnaia, ottavo a 0″729. Nona piazza per l’altro spagnolo Raul Fernandez, a 0″830, mentre completa la top ten l’italiano Franco Morbidelli, decimo a 0″996.
CLASSIFICA FP1 GP ITALIA MOTOGP 2026
1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’46.242 15 17
2 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’46.611 14 15 0.369 0.369 357.6
3 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’46.680 17 17 0.438 0.069 356.4
4 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’46.694 15 17 0.452 0.014 356.4
5 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.744 15 17 0.502 0.050 351.7
6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.794 14 16 0.552 0.050 360.0
7 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.916 5 11 0.674 0.122 349.5
8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’46.971 6 13 0.729 0.055 355.2
9 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’47.072 17 17 0.830 0.101 351.7
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’47.238 11 15 0.996
11 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’47.246 10 15 1.004 0.008 355.2
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.277 15 17 1.035 0.031 358.8
13 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’47.392 13 17 1.150 0.115 356.4
14 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’47.415 11 17 1.173 0.023 360.0
15 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’47.419 10 13 1.177 0.004 351.7
16 51 Michele PIRRO ITA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’47.422 13 15 1.180 0.003 347.2
17 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’47.448 10 13 1.206 0.026 362.4
18 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’47.520 5 16 1.278 0.072 358.8
19 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’47.550 4 10 1.308 0.030 347.2
20 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’47.743 8 12 1.501 0.193 354.0
21 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’48.065 5 17 1.823 0.322 355.2
22 35 Cal CRUTCHLOW GBR Castrol Honda LCR HONDA 1’49.913 16 16 3.671 1.848 349.5