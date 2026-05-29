Moto3, Adrian Fernandez il più veloce in FP1 sul bagnato al Mugello. Due italiani in top10

Si è appena conclusa con la miglior prestazione assoluta di Adrian Fernandez la prima sessione di prove libere del weekend al Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia 2026, settima tappa stagionale del Mondiale Moto3. Lo spagnolo del team Leopard ha dettato il passo su pista bagnata fermando il cronometro in 2’09″930, ma le condizioni dovrebbero migliorare nel prosieguo del fine settimana e questo turno rischia di rivelarsi ininfluente.

Fernandez ha preceduto di 239 millesimi il connazionale Joel Esteban (Level Up MTA) e di 334 millesimi il dominatore del campionato Maximo Quiles (Team Aspar), mentre i distacchi lievitano oltre il secondo a partire dal quarto in classifica Brian Uriarte, giovane rookie iberico che paga addirittura 1.151 dalla vetta con la KTM del team Red Bull Ajo.

Sesto posto a 1.217 per il primo degli italiani Matteo Bertelle, autore di una buona FP1 bagnata sulla KTM di Level Up, mentre il padrone di casa toscano Guido Pini è nono a 1.668 dal compagno di squadra con la Honda del team Leopard. Quindicesimo a 2.545 dal leader l’altro azzurro Nicola Carraro, in sella alla Honda del team Snipers.

CLASSIFICA FP1 GP ITALIA MOTO3 2026

1. Adrian Fernandez (Leopard Racing) 2:09.930

2. Joel Esteban (LEVEL UP – MTA) +0.239

3. Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) +0.334

4. Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) +1.151

5. Cormac Buchanan (CODE Motorsports) +1.168

6. Matteo Bertelle (LEVEL UP – MTA) +1.217

7. Leo Rammerstorfer (SIC58 Squadra Corse) +1.368

8. Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets – MSI) +1.556

9. Guido Pini (Leopard Racing) +1.668

10. Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team) +1.795

11. Scott Ogden (CIP Green Power) +1.829

12. Adrian Cruces (CIP Green Power) +2.066

13. Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) +2.074

14. David Muñoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) +2.090

15. Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team) +2.545

16. Eddie O’Shea (GRYD – MLav Racing) +2.619

17. Casey O’Gorman (SIC58 Squadra Corse) +2.707

18. Ruche Moodley (CODE Motorsports) +2.775

19. Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) +2.799

20. Veda Pratama (Honda Team Asia) +3.024

21. Ryusei Yamanaka (AEON Credit – MT Helmets – MSI) +3.119

22. David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) +3.339

23. Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) +3.347

24. Zen Mitani (Honda Team Asia) +3.569

25. Joel Kelso (GRYD – MLav Racing) +3.906

26. Jesus Rios (Rivacold Snipers Team) +6.310