MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Italia 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, sabato 30 maggio, il meraviglioso circuito del Mugello ospiterà le qualifiche e la Sprint del Gran Premio d’Italia 2026, valevole come settima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Tutto pronto per un nuovo capitolo della sfida tra Aprilia e Ducati, ad oggi le due moto più competitive in griglia, senza sottovalutare chiaramente eventuali outsider.

Marco Bezzecchi si presenta al primo dei due eventi italiani in calendario da leader del campionato nella classe regina nonostante il brutto weekend di Barcellona con un vantaggio di 15 punti sul compagno di squadra Jorge Martin, 26 sul ducatista romano Fabio Di Giannantonio e 50 sulla KTM di Pedro Acosta. Molto più distanti le Ducati ufficiali, con Francesco Bagnaia a -79 ed il rientrante Marc Marquez a -85.

Le qualifiche e la Sprint della MotoGP al Mugello verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile gratuitamente su tv8.it, Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni della classe regina al Montmelò con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP ITALIA MOTOGP 2026

Sabato 30 maggio

Ore 8.40 Prove libere 2 Moto3 al Mugello – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 2 Moto2 al Mugello – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP al Mugello – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP al Mugello – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.45 Qualifiche Moto3 al Mugello – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 13.40 Qualifiche Moto2 al Mugello – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP al Mugello – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP); Sky Sport Uno (tutte le sessioni ad eccezione delle qualifiche di Moto3 e Moto2) e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP); Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).