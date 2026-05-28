Moto3, Maximo Quiles sbarca al Mugello per sancire sin da ora la fuga verso il titolo

Torna in scena il Mondiale di Moto3 2026 e lo fa con il fine settimana del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del campionato. Già, ma il campionato c’è davvero? Potremo vivere ancora battaglie ed emozioni oppure assisteremo al Maximo Quiles-show?

Inutile girarci attorno. Il pilota classe 2008 sta dominando la scena in lungo ed in largo nella classe più leggera. Un ruolino di marcia impressionante che lo sta, sin da ora, portando verso il titolo. Quattro vittorie e due secondi posti hanno messo il nativo di Murcia a quota 140 punti contro i 76 di Adrian Fernandez, i 73 di Alvaro Carpe mentre, dal quarto posto, i distacchi sfiorano quasi la tripla cifra.

La tappa del Mugello, quindi, sancirà ufficialmente la fuga solitaria dello spagnolo oppure riaprirà i discorsi? In una categoria che spesso regala emozioni e sorpresa curva dopo curva, quello che sta facendo Maximo Quiles ha letteralmente dell’incredibile. Una costanza di rendimento spaventosa che va di pari passo ad una fiducia nella propria KTM che lo sta spingendo verso il suo primo titolo.

Starà ai rivali, quindi, da Adrian Fernandez in giù, provare a sfruttare la tappa toscana per mettere i bastoni tra le ruote (in senso figurato ovviamente) al leader della classifica generale. In casa Italia, invece, cosa dovremo aspettarci? I padroni di casa partono per il weekend del Mugello con poche speranze. Guido Pini, dopotutto, sta procedendo a suon di alti e bassi, mentre Matteo Bertelle (a parte l’exploit di Le Mans) e Nicola Carraro, non sembrano avere le armi per inserirsi nella lotta per il podio.