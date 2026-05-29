Moto3, Scott Ogden svetta nelle pre-qualifiche del Mugello. Italiani fuori dalla top14

Un sorprendente Scott Ogden ha messo a segno il miglior tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello i piloti della classe più leggera hanno potuto vivere un turno senza intoppi. Dopo una FP1 nella quale le condizioni da bagnato avevano limitato l’azione, in questa sessione l’asfalto asciutto ha dato moto ai protagonisti della Moto3 di iniziare a forzare davvero.

Proprio sotto la bandiera scacchi è arrivato il miglior tempo del britannico Scott Ogden (KTM CIP) che ha fatto fermare i cronometri sull’1:55.812 con 36 millesimi di vantaggio sull’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar), mentre è terzo lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 151.

Quarta posizione per il suo connazionale David Munoz (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) a 244 millesimi, quinta per l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 343, mentre è sesto lo spagnolo David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) a 383. Settima posizione per il suo connazionale Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) a 420 millesimi, ottava per il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 471, nona per l’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia) a 493 mentre in decima troviamo lo spagnolo Jesus Rios (Honda Snipers) a 529.

Non va oltre la 14a posizione il leader della classifica generale, lo spagnolo Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) a 622 millesimi, ma evita la Q1 di domani. Tutti fuori dalla top14, invece, gli italiani. Solamente 17° Guido Pini (Honda Leopard) a 786 millesimi, 20° Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 1.027, mentre è 22° Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) a 1.124.