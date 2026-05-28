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Moto2: Celestino Vietti cerca l’acuto al Mugello, occhio al solito Gonzalez
Si avvicina sempre più uno degli appuntamenti più importanti dell’intera stagione sulle due ruote. Questo weekend si svolgerà infatti il GP d’Italia, settima tappa del Mondiale 2026 di Moto2 in scena sull’iconico circuito del Mugello. Inutile nascondersi, l’obiettivo per i piloti italiani non può che essere quello di essere protagonisti tra le mura amiche, andando a caccia del primo successo stagionale.
I fari saranno quindi puntati su Celestino Vietti (SpeedR) che, fino a questo momento, può contare su due piazzamenti d’onore, raccolti rispettivamente ad Autin e Catalogna. Quale scenario se non quello del tracciato toscano per centrare l’ottava vittoria nella classe mediana?
Ricordiamo tra l’altro che al momento il centauro occupa la terza posizione nella classifica piloti, vantando 73 punti, trentuno meno di Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), leader con 104.5 precedendo di quasi diciannove lunghezze il connazionale iberico Izan Guevara (Blu Cru Pramac Yamaha Moto2), secondo a quota 86. L’occasione sarà tra l’altro propizia per infrangere un fastidioso tabù, considerato che il classe 2001 non è mai andato oltre il quinto piazzamento sulla pista di casa.
Attenzione ovviamente anche a Tony Arbolino (REDS Fantic Racing), profilo di grande qualità a cui è mancata fino a questo momento continuità di rendimento, oltre che Luca Lunetta (SpeedRS Team), in cerca di un feeling più elevato.