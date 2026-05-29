MotoGP, scatta il fine settimana del Mugello. Gli italiani sfidano il rientrante Marc Marquez

Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario su uno dei fine settimana più attesi dell’intera stagione. Stiamo parlando, ovviamente, del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Lo splendido scenario del tracciato del Mugello farà da palcoscenico per una tappa di estrema importanza del calendario tra piloti che si voglio confermare, altri che vogliono rifarsi, assenti e rientranti. In poche parole un mix davvero peculiare.

Coloro che vogliono confermarsi, ovviamente, sono Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Coloro che vogliono rifarsi sono Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Gli assenti, ovviamente, Alex Marquez e Johann Zarco. Il rientrante? Marc Marquez. Il campione del mondo, infatti, per l’ennesima volta nella sua illustre carriera ha forzato i tempi e, nonostante la doppia operazione a piede e spalla, è stato in grado di tornare in azione al Mugello, saltando solo la tappa di Barcellona.

Quale sarà il programma della giornata? Oggi, venerdì 29 maggio, si inizierà a fare sul serio sul tracciato toscano. Si partirà alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti. Il modo giusto per rompere il ghiaccio con le curve iconiche del Mugello e testare i motori a quasi 360kmh sul lungo rettilineo del traguardo. Alle ore 15.00, poi, sarà la volta delle pre-qualifiche (durata 60 minuti) che andranno a comporre la top10 che domani in occasione delle qualifiche potrà evitare la pericolosa Q1.

Come arriviamo all’evento italiano? La classifica generale della classe regina vede al comando proprio un nostro portacolori, ovvero Marco Bezzecchi, che comanda con 142 punti contro i 127 di Jorge Martin che si lecca le ferite dopo la delusione catalana. Terza posizione per chi, invece, ha vinto al Montmelò, ovvero Fabio Di Giannantonio con 116 punti, quindi quarto Pedro Acosta con 92. Marc Marquez, invece, riparte dalla nona posizione con 57 punti (85 di ritardo dal “Bezz”) subito alle spalle di Pecco Bagnaia che è ottavo con 63 punti.