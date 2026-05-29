Moto2, Tony Arbolino svetta in una FP1 interlocutoria su pista umida al Mugello

Va in archivio una prima sessione di prove libere sostanzialmente interlocutoria al Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia 2026, settima tappa stagionale del Mondiale Moto2. Tony Arbolino ha cominciato il weekend realizzando il miglior tempo nel turno del venerdì mattina, andato in scena però su pista umida ed in via di asciugamento.

Il pilota lombardo del team Fantic si è issato in vetta alla classifica della FP1 in 1’53″619, a quasi quattro secondi dal record del circuito toscano per la Moto2, sfruttando l’ultimo giro utile della sessione con gomme slick su un asfalto ormai ibrido. Arbolino ha preceduto di 393 millesimi Alex Escrig e di 536 millesimi l’altro spagnolo Manuel Gonzalez, leader del campionato.

Quarta piazza a 1.182 dalla testa per l’azzurro Celestino Vietti (SpeedRS Team), ma in generale tanti big hanno scelto di non prendersi rischi continuando a girare con le gomme rain per risparmiare un treno di gomme slick per il prosieguo di un weekend che dovrebbe rivelarsi totalmente asciutto dalle pre-qualifiche pomeridiane in poi. Da segnalare comunque l’ottavo posto del rookie Luca Lunetta a tre secondi da Arbolino.

CLASSIFICA FP1 GP ITALIA MOTO2 2026

1. Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) 1:53.619

2. Alex Escrig (KLINT Racing Team) +0.393

3. Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) +0.536

4. Celestino Vietti (SpeedRS Team) +1.182

5. Barry Baltus (REDS Fantic Racing) +1.519

6. Adrian Huertas (Italtrans Racing Team) +1.609

7. Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team) +2.938

8. Luca Lunetta (SpeedRS Team) +3.067

9. Taiyo Furusato (Idemitsu Honda Team Asia) +3.245

10. David Alonso (CFMOTO Aspar Team) +5.946

11. Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) +5.986

12. Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) +6.790

13. Daniel Muñoz (Italtrans Racing Team) +7.081

14. Alberto Ferrandez (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) +7.656

15. Deniz Öncü (ELF Marc VDS Racing Team) +8.071

16. Aron Canet (ELF Marc VDS Racing Team) +8.146

17. Xabi Zurutuza (KLINT Racing Team) +8.190

18. Ivan Ortola (QJ MOTOR – GALFER – MSI) +8.250

19. Sergio Garcia (ITALJET Gresini Moto2) +8.289

20. Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) +8.479

21. Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team) +9.103

22. Zonta vd Goorbergh (Momoven Idrofoglia RW Racing Team) +9.493

23. Unai Orradre (QJ MOTOR – GALFER – MSI) +9.817

24. Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) +11.028

25. Ayumu Sasaki (Momoven Idrofoglia RW Racing Team) +12.248

26. Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) +13.987

27. Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) +20.476