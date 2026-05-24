F1, Charles Leclerc: “Zero feeling con la macchina questo weekend. Il risultato non è sufficiente”

Charles Leclerc non è andato oltre l’ottava piazza nelle qualifiche del Gran Premio del Canada 2026, valevole come quinta tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari continua a fare tanta fatica a trovare un buon feeling con la sua SF-26 sul circuito cittadino intitolato a Gilles Villenueve e domani dovrà rimontare dalla quarta fila in una corsa che si preannuncia potenzialmente bagnata.

“Onestamente, è stato uno dei peggiori weekend della mia carriera, se non il peggiore in assoluto. Dalle FP1 non ho avuto una macchina con cui riuscissi a sentire la vettura, ho avuto solo la sensazione di andare a sbattere contro il muro in ogni singola curva. Oggi le gomme erano completamente fuori controllo, ieri i freni. Non c’è mai stato, in nessun momento, qualcosa che funzionasse alla perfezione e che andasse tutto bene“, l’amaro commento di Leclerc.

“I freni andavano un po’ meglio, ma la fiducia non l’ho ritrovata. Weekend orribile, non ho feeling con la macchina. In Q1 non siamo riusciti a fare quello che mi serviva, avere dei giri di lancio puliti e senza traffico per portare bene le gomme in temperatura. In Q3 sono riuscito a portare le gomme in una buona finestra ed il giro è stato accettabile, ma vale solo l’ottava piazza. È vero che siamo tutti molto vicini ed il distacco non è pesante, però il risultato non è abbastanza“, spiega il nativo del Principato.

“Purtroppo è un po’ la mia storia su questo circuito: in qualifica non funziona mai bene, mentre in gara con il mio stile di guida va meglio. Partire dall’ottava posizione rende tutto più difficile. Domani ci sarà la pioggia, si ripartirà un po’ da zero, ma non è un motivo valido per non analizzare nel dettaglio ciò che è successo ieri ed oggi. Ho un buon ricordo del feeling nei test bagnati con Max a Barcellona, ma è l’unica volta che ho guidato sotto l’acqua con questa macchina. Dovremo guardare i dati, anche se sono vecchi, e cercare di adattarci al meglio per la gara di domani“, conclude il ferrarista.