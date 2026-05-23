F1, Lewis Hamilton: “In qualifica mi è mancato il giro perfetto. Domani la pioggia potrebbe livellare le prestazioni”

Lewis Hamilton prova a guardare al bicchiere mezzo pieno al termine delle qualifiche del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve il pilota sette volte campione del mondo ha centrato la quinta posizione, aprendo la terza fila e vincendo nuovamente il confronto diretto in casa Ferrari. Non un risultato clamoroso, ma una decisa iniezione di fiducia per il “Re Nero”.

La pole position porta come ieri la firma di George Russell che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:12.579 con appena 68 millesimi di vantaggio su Andrea Kimi Antonelli mentre è terzo proprio Lando Norris a 151. Quarta posizione per Oscar Piastri a 203 millesimi dalla vetta, quinta per Lewis Hamilton a 290, mentre in sesta troviamo Max Verstappen a 329. Settima posizione per Isack Hadjar a 357 davanti a Charles Leclerc a 398.

Al termine delle qualifiche il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Nella Q1 con le gomme usate non è andata benissimo. In Q2 e Q3 sono partito bene sapendo che potevo anche migliorare ma non ci sono riuscito. Peccato. La gara di domani? Sono ottimista. Non so cosa aspettarmi esattamente però. Le condizioni meteo parlano di pioggia quasi sicura, per cui questa sera lavoreremo tantissimo per prepararci a questa eventualità. Il bagnato potrebbe livellare le prestazioni e cercherò di approfittarne”.