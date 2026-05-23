Kimi Antonelli: “Non sono stato perfetto, ma Russell ha fatto un ottimo giro. Penso già alla gara”

Kimi Antonelli si conferma estremamente solido in qualifica e chiude a soli 68 millesimi dalla pole position del compagno di squadra George Russell, garantendosi comunque un posto in prima fila sullo schieramento del Gran Premio del Canada 2026, valevole come quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno sul circuito di Montreal.

Il diciannovenne emiliano, leader del campionato con un vantaggio di 18 punti su Russell dopo la Sprint canadese, si è visto sfuggire in extremis l’obiettivo della quarta pole consecutiva dimostrando un ottimo passo per tutta la sessione ma non riuscendo a completare l’opera quando più contava. In ogni caso Kimi può guardare con ottimismo alla gara lunga della domenica, che potrebbe regalare però dei colpi di scena legati alla pioggia.

“È sempre stato difficile questo weekend portare gli pneumatici nella finestra giusta. Sono abbastanza contento. Ho lasciato qualcosa sul tavolo ma George ha fatto un ottimo giro e pensiamo già alla gara. Vedremo come saranno le condizioni meteo domani, cercheremo di essere pronti a tutto“, dichiara il bolognese classe 2006 nell’immediato post-qualifica.